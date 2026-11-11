«الاتحاد للماء والكهرباء»: نمو الطلب على الطاقة في رأس الخيمة والمناطق الشمالية 10% سنوياً



أكدت شيخة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي التجاري في الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تواصل تنفيذ استثمارات استراتيجية لتطوير شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية في رأس الخيمة والمناطق الشمالية، لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي، وتعزيز جاهزية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة، مشيرة إلى أن معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق التي تخدمها الشركة يبلغ نحو 10%.

وقالت البلوشي، خلال أعمال الدورة الثالثة من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026، إن كفاءة وموثوقية خدمات المياه والكهرباء تمثلان ركيزة أساسية للتنافسية الاقتصادية، في ظل توسع الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية، وما يصاحبها من احتياجات متزايدة إلى إمدادات مستقرة وبنية تحتية قادرة على استيعاب نمو الطلب.

وأضافت أن شبكة الكهرباء التابعة للشركة تمتد لأكثر من 15 ألف كيلومتر، فيما تتجاوز قدرتها التوزيعية للمياه 200 مليون جالون يومياً، وتصل سعتها التخزينية إلى نحو 600 مليون جالون، مؤكدة مواصلة تطوير محطات الكهرباء وخطوط النقل والتوزيع، بالتوازي مع رفع كفاءة شبكات المياه.



شراكات وحوافز للمستثمرين

وأوضحت أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، لدراسة توفير تعرفة كهرباء تفضيلية للمتعاملين الصناعيين المؤهلين، بما يدعم تنافسية المنشآت ويعزز فرص توسعها. كما أطلقت، بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، مشروعاً للربط الرقمي بين أنظمة توثيق عقود الإيجار وأنظمة الشركة، لتسريع تفعيل خدمات المياه والكهرباء فور اعتماد العقود.

وأشارت إلى مشروع إحلال أكثر من 40 كيلومتراً من خطوط المياه، الذي أُعلن عنه في 2025 بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وبلدية رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة، وأسهم في رفع كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد المائي.



700 مليون درهم للمياه

وسلطت البلوشي الضوء على مركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه، الذي بلغت استثماراته نحو 700 مليون درهم، ويضم 9 خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 180 مليون جالون. ويتميز المركز بموقع مرتفع بنحو 80 متراً فوق مستوى سطح البحر بالقرب من محطة «نقاء»، ما يتيح الاستفادة من التدفق الطبيعي للمياه وتوفير نحو 36 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً. وحصل المشروع على جائزة الشارقة للاستدامة لعام 2024.



900 ألف عداد ذكي

وأكدت أن عدد العدادات الذكية التي ركبتها الشركة تجاوز 900 ألف عداد، بما يعزز دقة قراءة الاستهلاك عن بُعد، ويساعد على اكتشاف التسربات ورصد الأعطال وتسريع أعمال الصيانة. كما تخدم الشركة نحو مليوني نسمة عبر 520 ألف حساب نشط، وتعتمد بالكامل على تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه.

وفي إطار تعزيز كفاءة الاستهلاك، لفتت إلى مبادرة «منزلي» المنفذة بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، والتي حققت لدى بعض الأسر المشاركة خفضاً في قيمة فواتير الكهرباء وصل إلى 20%، من خلال تقييم الاستهلاك وتقديم توصيات لترشيده، وتحويل الوفورات إلى نقاط حوافز تنعكس على الفواتير.

وشددت البلوشي على أهمية مجلس المتعاملين الذي نظمته الشركة ضمن فعاليات القمة، باعتباره منصة مباشرة للاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتطوير الخدمات، وتسهيل رحلتهم من تأسيس المشاريع إلى تفعيل الخدمات وبدء التشغيل، بما يعزز تكامل البنية التحتية مع خطط التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والمناطق الشمالية.