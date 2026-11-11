أسعار عقارات دبي تستعيد مسار الصعود في أكتوبر

عاودت أسعار العقارات السكنية في دبي الارتفاع على أساس شهري خلال أكتوبر 2026، للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة «فاليوسترات» للاستشارات العقارية، في مؤشر على تحسن أداء السوق بعد أشهر من التصحيح السعري، بالتزامن مع انتعاش ملحوظ في معاملات العقارات الجاهزة. وأظهر مؤشر فاليوسترات لأسعار العقارات السكنية في دبي ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال أكتوبر، ليصل إلى 218.9 نقطة، مقارنة بـ 218.6 نقطة في سبتمبر، بعد تصحيح تراكمي بلغ 10.2% منذ فبراير 2026.

وأشار التقرير إلى أن المناطق السكنية المشمولة بالمؤشر لم تسجل أي انخفاض في الأسعار على أساس شهري خلال أكتوبر، إذ استقرت القيم الرأسمالية في معظم المناطق، فيما حققت مجموعة محدودة منها ارتفاعات متفاوتة.

وسجّل مؤشر أسعار الفلل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1% إلى 292.1 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الشقق بالنسبة نفسها إلى 168.3 نقطة، وذلك قياساً إلى سنة الأساس 2021.

جزر جميرا

وتصدرت منطقة جزر جميرا قائمة المناطق التي سجلت أعلى نمو سنوي في أسعار الفلل خلال أكتوبر، بارتفاع بلغ 7.3%، تلتها تلال الإمارات بنسبة 4.3%، ثم منطقة «ذا فيلا» بنسبة 3.1%، و«ريم» بنسبة 1.7%، و«جميرا غولف إستيتس» بنسبة 0.8%. وعلى أساس شهري، حققت فلل «تاون سكوير» أعلى نمو بنسبة 0.8%، تلتها «ذا فيلا» و«غرين كوميونيتي ويست» بنسبة 0.7% لكل منهما، ثم «إعمار الجنوب» بنسبة 0.6%، وجزر جميرا بنسبة 0.5%.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط القيمة الرأسمالية للفيلا السكنية في دبي نحو 12.97 مليون درهم، فيما وصل متوسط سعر القدم المربعة إلى 2035 درهماً. ورغم التصحيح الأخير، لا تزال القيم الرأسمالية للفلل في المجمعات القديمة للتملك الحر أعلى بنحو 187% من مستويات ما بعد الجائحة، وبنسبة 75% مقارنة بذروة السوق السابقة المسجلة في عام 2014.

وفي قطاع الشقق السكنية، تصدرت القوز الرابعة المناطق التي سجلت نمواً سنوياً في الأسعار بنسبة 3%، تلتها مدينة دبي الرياضية بنسبة 2.5%، ثم واحة دبي للسيليكون 1.8%، والمدينة العالمية المرحلتان الثانية والثالثة 1.2%، ومثلث قرية جميرا 0.6%.

وعلى أساس شهري، سجلت شقق المدينة العالمية وتاون سكوير أعلى ارتفاع بنسبة 1.3% لكل منهما، تلتها القوز الرابعة وموتور سيتي بنسبة 1% لكل منهما، ثم واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية 0.6% لكل منهما.

وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للشقة السكنية في دبي نحو 1.78 مليون درهم، فيما وصل متوسط سعر القدم المربعة إلى 1394 درهماً. وأشار التقرير إلى أن أسعار الشقق في المجمعات القديمة للتملك الحر لا تزال أعلى بنحو 67% من مستويات ما بعد الجائحة، رغم بقائها أقل بنسبة 9% من ذروتها السابقة في 2014.

العقارات الفاخرة

ورصد التقرير استمرار نشاط مبيعات العقارات السكنية الفاخرة في دبي خلال أكتوبر، حيث شهد السوق تسجيل 24 صفقة لعقارات جاهزة تجاوزت قيمة الواحدة 30 مليون درهم.

ومن بين هذه المعاملات، بلغت قيمة 9 صفقات أكثر من 50 مليون درهم للصفقة الواحدة، في مؤشر على استمرار حضور الطلب على العقارات السكنية فائقة الفخامة. وتركزت الصفقات في عدد من أبرز الوجهات العقارية بالإمارة، شملت دبي هيلز إستيت، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، والبراري، وجزر العالم، ودبي مارينا.

وتصدرت «بن غاطي» قائمة المطورين العقاريين من حيث حصتها من عدد معاملات المبيعات السكنية خلال أكتوبر، بنسبة 13.5%، تلتها «داماك العقارية» 10.5%، ثم «إعمار العقارية» 9.7%. وجاءت «عزيزي للتطوير العقاري» في المرتبة الرابعة بحصة 8.5%، تلتها «شوبا العقارية» بنسبة 4.8%.

وعلى مستوى المناطق الأكثر نشاطاً في مبيعات العقارات على الخارطة، تصدرت مشاريع «عزيزي فينيس» القائمة بحصة 8.3% من المعاملات، تلتها قرية جميرا الدائرية بنسبة 6.7%، ثم مجمع دبي ريزيدنس 5.4%، ووسط مدينة جبل علي 4.9%، ومجان 4.8%.

أما في سوق العقارات الجاهزة، فتصدرت قرية جميرا الدائرية المناطق الأكثر نشاطاً بحصة 10.8% من المعاملات، تلتها منطقة الخليج التجاري بنسبة 6.4%، ثم ليوان 5.1%، والمدينة العالمية 3.7%، وداون تاون دبي 3.4%.

ويعكس تقرير أكتوبر تباين أداء المناطق والشرائح العقارية في دبي، مع تحسن نشاط مبيعات العقارات الجاهزة، واستمرار تسجيل صفقات مرتفعة القيمة في الوجهات السكنية الفاخرة.





