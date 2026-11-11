الإمارات.. الذهب يتراجع ويفقد 8 دراهم



واصلت أسعار الذهب تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 8 دراهم، بعد تراجعه بدرهم واحد أمس، لتصل خسائره خلال يومين إلى 9 دراهم، فيما سجلت الفضة انخفاضاً طفيفاً، وسط تحركات متباينة للمعادن النفيسة في الأسواق.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 487.75 درهماً، مقابل 495.75 درهماً أمس، بانخفاض 8 دراهم، فيما هبط عيار 22 إلى 451.50 درهماً، مقابل 459 درهماً، بتراجع 7.50 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 433 درهماً، وعيار 18 نحو 371.25 درهماً. وفي المقابل انخفض سعر غرام الفضة إلى 6.25 دراهم، فيما بلغت الأونصة 194.54 درهماً.



الذهب



عيار 24: 487.75 درهماً

عيار 22: 451.50 درهماً

عيار 21: 433.00 درهماً

عيار 18: 371.25 درهماً



الفضة



الغرام: 6.25 دراهم

الأونصة: 194.54 درهماً

الكيلوغرام: 6254.60 درهماً