مطار دبي يتصدر عالمياً بـ4285 رحلة لـ«إيرباص A380»



رسّخ مطار دبي الدولي صدارته العالمية بوصفه أكبر مركز لتشغيل طائرات «إيرباص A380» العملاقة، بعدما سجل 4285 حركة وصول ومغادرة خلال 30 يوماً، في الفترة الممتدة من 5 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، مستحوذاً على نحو 30.3 % من إجمالي حركة هذا الطراز في المطارات العالمية، وفقاً لبيانات تتبع الرحلات، التي نشرها موقع «سيمبل فلاينغ»، المتخصص في صناعة الطيران.

وتكشف الأرقام عن فجوة تشغيلية واسعة بين دبي وأبرز مراكز الطيران الدولية، إذ حل مطار لندن هيثرو في المرتبة الثانية بـ1162 حركة، بفارق 3123 حركة عن مطار دبي، فيما سجل مطار سنغافورة شانغي 906 حركات، ومطار سيدني 630 حركة، ضمن إجمالي عالمي بلغ 14140 حركة وصول ومغادرة لطائرات «A380»، خلال الفترة المشمولة بالدراسة.

ولم تقتصر ريادة دبي على تصدر القائمة، بل تجاوز عدد حركات الطائرة العملاقة عبر مطارها إجمالي ما سجلته مطارات هيثرو وسنغافورة وسيدني مجتمعة، والبالغ 2698 حركة، بفارق 1587 حركة، في دلالة على الثقل الاستثنائي، الذي يمثله المطار في منظومة التشغيل العالمية لهذا الطراز.

وباحتساب المتوسط اليومي استقبل مطار دبي وسير نحو 143 حركة لطائرات «A380» يومياً، مقابل نحو 39 حركة في هيثرو، و30 حركة في سنغافورة، و21 حركة في سيدني، ويعني ذلك أن كثافة تشغيل الطائرة في دبي تزيد على 3 أضعاف نظيرتها في هيثرو، وتقترب من 5 أضعاف حركة سنغافورة.

دور محوري

وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري، الذي يؤديه مطار دبي الدولي في شبكة الطيران العالمية، مستنداً إلى نموذج تشغيلي، يقوم على ربط الرحلات طويلة المدى عبر مركز دولي، تتقاطع فيه حركة المسافرين بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين وأستراليا، فضلاً عن الثقل الكبير لطيران الإمارات في تشغيل الطائرات العملاقة، وتوفير السعات المقعدية على الخطوط ذات الطلب المرتفع.

وتتقدم طيران الإمارات قائمة أكبر مشغلي «إيرباص A380» في العالم، بأسطول يضم 116 طائرة، وفقاً لبيانات «CH-Aviation»، التي استند إليها التقرير، ما يجعلها المحرك الرئيسي لحركة هذا الطراز عبر مطار دبي الدولي، ويمنحها قدرة واسعة على تشغيل رحلات متعددة يومياً إلى أبرز الوجهات العالمية.

وتظهر المقارنة حجم الفارق بين أسطول الناقلة الإماراتية وأسطول بقية الشركات الكبرى المشغلة للطائرة، إذ تمتلك كل من الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية السنغافورية 12 طائرة، فيما يبلغ أسطول «كانتاس» الأسترالية 10 طائرات، والاتحاد للطيران 9 طائرات، وبذلك يستحوذ أسطول طيران الإمارات على نحو 73 % من إجمالي 159 طائرة لدى شركات الطيران الخمس الواردة في المقارنة، كما يزيد على أسطول كل من الخطوط البريطانية والسنغافورية بنحو 9.7 أضعاف، وهو فارق يعكس حجم الاستثمار طويل الأمد، الذي تبنته الناقلة في هذا الطراز.



سعات مقعدية



ويتيح هذا الأسطول لطيران الإمارات توفير سعات مقعدية كبيرة على المسارات الدولية ذات الكثافة المرتفعة، مع تعزيز خيارات الربط بين الرحلات عبر مركزها الرئيسي في دبي، كما تمنح السعة الاستيعابية للطائرة الناقلة مرونة في تلبية الطلب على السفر إلى الوجهات الكبرى، من خلال نقل أعداد كبيرة من المسافرين على الرحلة الواحدة، مع توفير منتجات وخدمات متعددة الدرجات.

وتبرز أهمية هذه الأرقام عند النظر إلى العلاقة بين حجم أسطول طيران الإمارات ومكانة مطار دبي الدولي؛ فوجود أكبر أسطول عالمي من الطائرة العملاقة لدى ناقلة تتخذ من دبي مركزاً رئيسياً لعملياتها أسهم في تكوين منظومة تشغيلية متكاملة، تتعزز فيها كثافة الرحلات، واتساع شبكة الوجهات، وتعدد خيارات الربط الدولي.

ولا تقتصر أهمية هذه المنظومة على عدد الرحلات، بل تمتد إلى قدرة المطار على إدارة حركة كثيفة لطائرات ذات سعة استيعابية كبيرة، بما يدعم موقع دبي مركزاً رئيسياً لحركة المسافرين الدوليين، ويعزز كفاءة الربط بين الأسواق البعيدة عبر رحلات متصلة من خلال مركز واحد، كما تمنح الطائرة، بفضل سعتها الكبيرة، شركات الطيران أداة مهمة لخدمة الخطوط التي تتمتع بطلب مرتفع، لا سيما المسارات التي تربط المراكز التجارية والسياحية العالمية، وتستفيد طيران الإمارات من هذه الخاصية في دعم عملياتها طويلة المدى، وتوفير خيارات واسعة للمسافرين العابرين عبر دبي.



العملاقة تواصل حضورها



ورغم توقف إنتاج «إيرباص A380» فإن الطائرة لا تزال تحتفظ بحضور بارز في حركة الطيران التجاري، خصوصاً على الخطوط الدولية ذات الكثافة المرتفعة، حيث تواصل مجموعة من الناقلات العالمية تشغيلها ضمن أساطيلها، مستفيدة من قدرتها الاستيعابية الكبيرة وملاءمتها للمسارات التي تتطلب توفير أعداد ضخمة من المقاعد.

وتكشف خريطة التشغيل العالمية عن تركز واضح لحركة هذا الطراز في عدد محدود من المطارات الكبرى، تتصدرها دبي بفارق واسع، تليها مراكز رئيسية في أوروبا وآسيا وأستراليا، ويعكس هذا التركز طبيعة تشغيل الطائرة، التي ترتبط جدواها التشغيلية بالأسواق ذات الطلب المرتفع والبنية التحتية القادرة على استيعاب عملياتها.

وتؤكد صدارة مطار دبي الدولي أن مكانة الإمارة في تشغيل الطائرة العملاقة لا تستند إلى حجم الأسطول وحده، وإنما إلى تكامل عمليات الناقلة الوطنية مع شبكة الربط الجوي والبنية التشغيلية للمطار، وهي منظومة عززت حضور دبي في قلب حركة الطيران الدولي، ورسخت موقعها بوصفها المركز الأكبر عالمياً لعمليات «إيرباص A380».





