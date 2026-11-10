مريم الحسيني تحصد لقب «بيرل كويست 2026»

فازت رائدة الأعمال مريم الحسيني بالمركز الأول في النسخة الثالثة من مسابقة «بيرل كويست 2026»، التي نظمها مجلس سيدات أعمال الشارقة، وذلك عن مشروعها «تابي أمان»، وهي ساعة ذكية صُممت لتعزيز شعور الأسر بالأمان، واستوحت فكرتها من تجربة عائلية خاصة مع شقيقتها روضة.

وقالت الحسيني، الشريكة المؤسسة لشركة «تابي»، إن فكرة المشروع انطلقت من تجربة شخصية عاشتها أسرتها، دفعتها إلى التفكير في ابتكار منتج يمكن أن يسهم في توفير الطمأنينة للعائلات الأخرى. وأوضحت أن ما بدأ كحاجة عائلية تحول إلى مشروع متكامل يسعى إلى تقديم قيمة حقيقية للمجتمع، مؤكدة أن الهدف الأساسي كان نقل الإحساس بالأمان الذي عاشته أسرتها إلى أكبر عدد ممكن من الأسر.

وأعربت الحسيني عن سعادتها بالفوز، ووصفت لحظة إعلان النتيجة بأنها كانت مليئة بالمشاعر، لارتباط الجائزة برحلة طويلة من العمل على تطوير المنتج وتحويل الفكرة إلى مشروع قادر على خدمة شريحة واسعة من المستفيدين.

وأشارت إلى أن نجاح المشاريع المشاركة في المسابقة لا يرتبط فقط بجودة الفكرة، بل أيضاً بحجم الأثر الذي يمكن أن تحدثه وإمكانات توسعها مستقبلاً، مؤكدة أن مشروع «تابي أمان» انطلق من تجربة فردية، لكنه صُمم ليخدم احتياجات شريحة أوسع من العائلات داخل الدولة وخارجها.

وشهدت النهائيات، التي أقيمت في «يور سبيس» بمنطقة «مدار الجادة» في الشارقة، مشاركة سبع رائدات أعمال قدمن مشاريعهن أمام لجنة التحكيم، تنوعت بين مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات الأسرية والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور مختصين ومستثمرين وجهات داعمة لقطاع ريادة الأعمال.

ووفّر مجلس سيدات أعمال الشارقة للمشاركات فرصة عرض مشاريعهن أمام لجنة التحكيم والاستفادة من جلسات التوجيه والتواصل مع المستثمرين والخبراء، إلى جانب حزمة من الجوائز وفرص التدريب والإرشاد المخصصة للفائزات بهدف دعمهن في تطوير مشاريعهن، وتحويلها إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع.

واختُتمت المنافسة بتتويج مريم الحسيني بالمركز الأول عن مشروع «تابي أمان»، ليشكل الفوز محطة جديدة في مسيرة منتج انطلقت شرارته من تجربة عائلية خاصة، قبل أن يتحول إلى مشروع يسعى إلى توفير مزيد من الأمان والطمأنينة للأسر.