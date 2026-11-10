"مهرجان دبي للتسوق" إرث عالمي يتجدّد ومدينة تنبض بالاحتفال 45 يوماً

تستعد دبي لكتابة فصل جديد في مسيرة مهرجان دبي للتسوق، مع انطلاق دورته الثانية والثلاثين في 4 ديسمبر المقبل، حاملاً إرثاً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود ورؤية متجددة لتجربة تجمع التسوق والترفيه والثقافة في مختلف أنحاء المدينة. حيث سيقدم المهرجان على مدار 45 يوماً، برنامجاً من الحفلات والعروض الضوئية والتجارب العائلية وفنون الطهي، يؤكد مكانته ضمن أبرز الأحداث التي تمنح موسم الشتاء في دبي حيويته وتنوعه.

وتستهل الدورة الجديدة فعالياتها بعطلة نهاية أسبوع حافلة، يتصدرها الفنان راشد الماجد ونجم الموسيقى الإلكترونية العالمي ستيف أوكي، إلى جانب تجارب بصرية وتفاعلية تمتد من الواجهات البحرية إلى الوجهات الجبلية. وتتكامل هذه الفعاليات مع عروض التسوق والجوائز والتجارب التي تتيح للسكان والزوار اكتشاف دبي من زوايا جديدة، وصناعة ذكريات مشتركة في وجهاتها المتنوعة. حتى نهاية المهرجان في 17 يناير 2027.

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مهرجان دبي للتسوق تطور المدينة وطموحاتها، وتوسّع من حدث يركز على قطاع التجزئة إلى موسم متكامل يجمع تجارب التسوق والعروض الحية والترفيه والثقافة. ومع كل دورة، يجدد المهرجان علاقته بجمهوره، مستنداً إلى ما راكمه من خبرات وشراكات، ومنفتحاً على أفكار تمنح زواره أسباباً جديدة للمشاركة والعودة.

وتجسد الدورة الثانية والثلاثون هذا التوجه من خلال برنامج يربط بين وجهات دبي وتنوع تجاربها، من شواطئ جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز إلى جبال حتا. وتتيح هذه المساحة الواسعة من الخيارات لكل زائر أن يصنع تجربته الخاصة، سواء عبر حضور حفل موسيقي، أو الاستمتاع بأمسية على الواجهة البحرية، أو قضاء وقت مع العائلة في الهواء الطلق، أو اكتشاف عروض التسوق والمطاعم.

اكتشاف دبي بشكل جديد

وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أصبح مهرجان دبي للتسوق جزءاً من ذاكرة المدينة وتجارب سكانها وزوارها، وواكب مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة والتسوق والترفيه. وتنبع قوة هذا الإرث من قدرتنا على البناء عليه وتجديده؛ فكل دورة تمثل فرصة لتقديم أفكار وتجارب تواكب تطلعات جمهورنا، وتمنحه أسباباً جديدة لاكتشاف دبي والعودة إليها".

وأضاف الخاجة: "في الدورة الثانية والثلاثين، نجمع تنوع دبي في تجربة احتفالية تمتد من واجهاتها البحرية إلى جبال حتا، وتلتقي فيها الحفلات الموسيقية والعروض الضوئية والتجارب العائلية مع التسوق وفنون الطهي. وتقدم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية ملامح هذا التنوع، وتمهد لموسم يتيح لكل فرد أن يجد ما يلهمه ويثري زيارته. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نواصل تطوير المهرجان بما يعزز جاذبية المدينة، ويدعم حيوية قطاعي السياحة والتجزئة، ويصنع قيمة متجددة للجمهور والشركاء على حد سواء".

انطلاقة بإيقاعات متنوعة

تجمع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين الطرب الخليجي والموسيقى الإلكترونية العالمية، في حفلين تستضيفهما كوكاكولا أرينا. ويحيي الفنان راشد الماجد حفله يوم 4 ديسمبر، مقدماً باقة من أشهر أغانيه، فيما يعتلي ستيف أوكي المسرح يوم 5 ديسمبر، ليضيف إلى انطلاقة المهرجان أجواء موسيقية حيوية.

ويعكس الحفلان تنوع البرنامج الموسيقي للمهرجان وحرصه على تقديم تجارب تخاطب أذواقاً مختلفة، وتجمع محبي الموسيقى ضمن احتفالات المدينة بانطلاق الدورة الجديدة. وتتوفر تذاكر حفل راشد الماجد عبر منصة "Platinumlist - بلاتينوم لست" في موعد يُعلن عنه لاحقاً، فيما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول حفل ستيف أوكي عبر الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا. وستعلن القنوات الرسمية التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحفلين.

أضواء دبي.. على الواجهة البحرية

يعود عرض "أضواء دبي" بحلّة جديدة تقدم تجربة متعددة الوسائط، تحوّل المساحة البحرية بين "ذا بييتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلوواترز إلى فضاء مفتوح تتناغم فيه الإضاءة والموسيقى والحركة. وتجمع التجربة الرسوم المتحركة والإضاءة الديناميكية وأشعة الليزر والإسقاطات الضوئية على واجهات المباني والمؤثرات الصوتية الغامرة، في مشهد يمنح الواجهة البحرية حضوراً متجدداً خلال المهرجان.

وتقام العروض من السبت 5 ديسمبر 2026 حتى الأحد 17 يناير 2027، بين الساعة 7:30 مساءً والساعة 10:30 مساءً، ضمن برنامج ليلي يضم عرضين لطائرات الدرون على أنغام الموسيقى، وعروضاً للإسقاط الضوئي على واجهات المباني، إلى جانب عرض ليزر تتناغم فيه المؤثرات الضوئية مع الإيقاعات الموسيقية.

وتتوسط المشهد منصة عائمة مزودة بأحدث الأضواء الكاشفة وأجهزة الليزر، فيما تمتد الإضاءات على طول الواجهة البحرية في جميرا بيتش ريزيدنس وممشى بلوواترز. وتضيف الإسقاطات الضوئية على واجهات مجموعة مختارة من أبراج جميرا بيتش ريزيدنس بُعداً بصرياً آخر، لتصبح المباني والمياه والسماء عناصر متكاملة في التجربة. بما يمنح الجمهور تجارب بصرية مختلفة بحسب موقعه على الواجهة البحرية. وتتكامل العروض مع خيارات المطاعم والضيافة والترفيه في الوجهتين، لتتيح للزوار قضاء أمسية تجمع المشاهدة والتنزه وتناول الطعام في أجواء احتفالية.

حتا تسبق الافتتاح بأمسية خاصة

وقبيل الانطلاق الرسمي للمهرجان، تستضيف فعالية "حتا × مهرجان دبي للتسوق" حفلاً موسيقياً على ضوء الشموع في حتا وادي هب يوم 2 ديسمبر 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد.

ويقدم الحفل المجاني عرضاً موسيقياً بطابع خليجي وسط المشاهد الطبيعية لجبال حتا، في تجربة تتيح للجمهور الاستمتاع بالموسيقى في الهواء الطلق وتحت السماء المرصعة بالنجوم.

وتضيف الأمسية إلى برنامج المهرجان تجربة تستمد خصوصيتها من طبيعة المكان، وتبرز تنوع الوجهات التي تحتضن فعالياته؛ فمن حيوية الواجهات البحرية إلى هدوء الجبال، تتعدد طرق المشاركة في احتفالات دبي الشتوية.

45 يوماً من الخيارات المتنوعة

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المهرجان على مدار 45 يوماً، ضمن برنامج يجمع السكان والزوار حول العروض الحية والأنشطة العائلية وتجارب التسوق والترفيه في مختلف أنحاء الإمارة.

وإلى جانب البرنامج الترفيهي، تقدم الدورة الثانية والثلاثون تجارب تسوق متنوعة وعروضاً ترويجية وفرصاً للفوز بجوائز قيّمة في مراكز التسوق والوجهات المشاركة. ويمنح هذا التكامل الجمهور مرونة في التخطيط لزياراته، والجمع بين أكثر من تجربة خلال اليوم الواحد، بما يعكس تنوع دبي وقدرتها على تلبية اهتمامات مختلف الأعمار.

وسيُكشف تباعاً عن مزيد من الفعاليات والتجارب وتفاصيل المشاركة ومواعيد طرح التذاكر. ويمكن متابعة أحدث المستجدات عبر الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae، وحساب DubaiFestivals على منصتي "إنستغرام" و "تيك توك".

شراكات تصنع احتفالاً بحجم دبي

تستند قدرة مهرجان دبي للتسوق على التجدد والانتشار في مختلف أنحاء المدينة إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو تعاون يجمع قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة والوجهات المشاركة، ويحوّل تنوعها إلى تجربة متكاملة للجمهور.

وتحظى الدورة الثانية والثلاثون بدعم بنك دبي التجاري، الراعي الرئيسي، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، تشمل مراكز تسوق الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا"، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو مول"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول "سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج"، وطيران الإمارات، وإينوك، وetisalat، وماجد الفطيم "مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة"، وميريكس للاستثمار "سيتي ووك وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس"، وطلبات.