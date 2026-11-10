سوق دبي يلمع عند أعلى مستوى في 20 أسبوعاً







صعد مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى في 20 أسبوعاً، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.36 %، مسجلاً 6170.20 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 14.4 مليار درهم، ليواصل تصدره الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.012 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 1.027 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 41 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ768.7 مليون درهم مرتفعاً 0.78 % ليغلق عند 12.9 درهماً.

وصعدت أسهم أمان 8.35 %، وأرامكس 7.5 %، وأليك القابضة 5.5 %، وتيكوم 5.45 %، ودبي الإسلامي 4.75 %، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.98 %، والصناعات الوطنية 4.75 %، وشعاع 4.58 %، والأغذية المتحدة 4.52 %، وبنك السلام السودان 2.04 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 75.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 970 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 894.6 مليون درهم.



سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.77 % عند مستوى 9555.78 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 466.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 407 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 294.1 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن أذونات 14.8 % بالحد الأقصى، وإنفستكورب 6.2 %، وتو بوينت زيرو 6.06 %، وأجيلتي جلوبال 4.57 %، والإمارات للتنقل 4.5 %.

في المقابل، تراجعت أسهم مير 4.7 %، وأم القيوين للاستثمارات 4.4 %، ودار التأمين 4 %، وأدنوك للإمداد 3.85 %، والبنك العربي المتحد 3.7 %.



الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.61 %، والكويتي 0.09 %، والقطري 0.69 %، ومسقط 0.63 %، والبحرين 0.15 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.08 %.



السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.61 % ليغلق عند 10168 نقطة، بتداولات 4.9 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 2.6 %، وأكوا بنسبة 2.4 %، والأهلي السعودي بنسبة 0.8 %، وصعد سهما أسلاك ومتكاملة بـ10 %.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 1.9 % وسابك بنسبة 0.9 %، وانخفض سهم سماسكو بنحو 5.2 %، والسعودية للطاقة والحمادي بنسبة 2.6 %، ومجموعة إم بي سي بنسبة 0.9 %.



مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 78.027 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.164 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 2.08 %، ليغلق عند مستوى 52483 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.03 %، ليغلق عند مستوى 64900 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.08 %، ليغلق عند مستوى 24489 نقطة.



وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.99 %، ليغلق عند مستوى 18495 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.62 %، ليغلق عند مستوى 24495 نقطة.



الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.49 % إلى 4067 نقطة، في حين انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.31 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.34 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.