121 مليون لتر الطاقة الإنتاجية لـ«ماي دبي» شهرياً.. ولا نية لرفع الأسعار

91 مليون لتر متوسط الإنتاج الشهري.. و79 % نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية

طاقة إنتاجية إضافية متاحة لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ في الطلب

لا تغييرات في الأسعار مرتبطة بالظروف الراهنة.. والتعديلات الأخيرة اقتصرت على بعض المنتجات

خطط متكاملة لاستمرارية الإنتاج وإدارة المخزون والمخاطر التشغيلية في مختلف الظروف





أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، أن الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة تبلغ نحو 121 مليون لتر من مياه الشرب المعبأة شهرياً، فيما يصل متوسط الإنتاج الشهري إلى 91 مليون لتر، مشدداً على أنه لا نية لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وأن الشركة تتمتع بقدرات إنتاجية وتشغيلية ومخزون استراتيجي يضمن استمرارية إمدادات مياه الشرب المعبأة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وفي حوار خاص مع «البيان»، قال معاليه: «تجسد ماي دبي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام وتنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة المنتج الوطني. وقد نجحت الشركة في تحويل هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة من خلال تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، والاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، وترسيخ أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي».

طاقة إنتاجية

وحول حجم الإنتاج والطاقة التشغيلية للمصنع، أوضح معاليه أن شركة «ماي دبي»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تأسست عام 2012 بهدف توفير مياه شرب معبأة نقية وعالية الجودة، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية WHO، مشيراً إلى أن «ماي دبي» نموذج وطني رائد في تبني أحدث التقنيات الصناعية، وتجسد رؤية دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار والتميز والريادة في قطاع الصناعات الغذائية.

675 مليون جالون يومياً قدرة «ديوا» على إنتاج المياه المحلاة مقابل 475 مليون جالون أعلى طلب مسجل

وقال الطاير إن «ماي دبي» حققت منذ تأسيسها نمواً متسارعاً، لتستحوذ على أكبر حصة سوقية بين العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في هيئة كهرباء ومياه دبي تبلغ 675 مليون جالون يومياً، فيما بلغ أعلى طلب على المياه 475 مليون جالون يومياً، ما يوفر هامشاً احتياطياً استراتيجياً قوياً يدعم اعتمادية واستدامة إمدادات المياه وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف معاليه أن «ماي دبي» تدير واحدة من أكثر منشآت إنتاج مياه الشرب المعبأة تطوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى نحو 2.9 مليون لتر، بما يعادل 91 مليون لتر شهرياً، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمنشأة إلى نحو 121 مليون لتر شهرياً، ما يمنح الشركة مرونة كبيرة في تلبية متطلبات السوق والاستجابة لأي تغيرات في الطلب.

وحول نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، أوضح الطاير أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ نحو 79%، ما يوفر قدرة إنتاجية إضافية تتيح الاستجابة لأي زيادة في طلب السوق، مؤكداً أن «ماي دبي» تراقب متطلبات السوق باستمرار، مع الحفاظ على مرونة تشغيلية تمكنها من تعديل مستويات الإنتاج عند الضرورة.

وحول ما إذا كان المصنع قد شهد زيادة في الطلبات خلال الأيام الأخيرة، قال معاليه: «لم نرصد أي زيادة غير اعتيادية في طلبات المتعاملين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ظل الطلب ضمن معدلاته المعتادة. كما تسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية، بما يضمن توافر منتجاتنا عبر مختلف قنوات التوزيع».

الأمن المائي

وحول دور المصانع الوطنية في تعزيز الأمن المائي والغذائي للدولة وضمان استدامة إمدادات مياه الشرب المعبأة، أكد معاليه أن منشآت التصنيع الوطنية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن المائي والغذائي وضمان توافر مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات، من خلال ضمان إنتاج محلي موثوق، وتقليل الاعتماد على المنتجات النهائية المستوردة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.

وقال الطاير: «بصفتها شركة وطنية، تلتزم «ماي دبي» بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال الأمن المائي والغذائي».

لم نرصد زيادات غير اعتيادية في الطلب.. ومخزون استراتيجي وهامش احتياطي لمختلف السيناريوهات

وحول حجم المخزون الحالي من المياه المعبأة ومدى كفايته لتغطية احتياجات السوق، أكد الطاير أن «ماي دبي» تحتفظ حالياً بمخزون استراتيجي من المياه المعبأة الجاهزة للتوزيع، يكفي لتلبية مستويات الطلب المعتادة، إلى جانب هامش احتياطي يتوافق مع مختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أن هذا المخزون تدعمه استمرارية عمليات الإنتاج اليومية التي يصل متوسطها إلى نحو 2.9 مليون لتر.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي قد تؤثر في انتظام عمليات الإنتاج أو التوزيع ووصول المنتجات إلى منافذ البيع، شدد معاليه على أنه «لا توجد حالياً تحديات تؤثر في انتظام الإمدادات. وتسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية اللوجستية وشبكة التوزيع تواصل العمل وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن وصول المنتجات في الوقت المناسب إلى منافذ البيع والشركات والمنازل في مختلف أنحاء الدولة.

وحول الإجراءات والخطط الاحترازية لضمان استمرارية الإنتاج والتوريد في مختلف الظروف، أوضح الطاير أن الشركة تمتلك خططاً متكاملة لاستمرارية الأعمال تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية وضمان استمرارية إمدادات مياه الشرب في مختلف الظروف، وتشمل مختلف جوانب عمليات التصنيع وسلسلة التوريد، بما في ذلك استمرارية الإنتاج وإدارة المخزون وتنسيق العمليات اللوجستية وإدارة المخاطر التشغيلية.

وحول قدرة المصنع على تلبية أي ارتفاع مفاجئ في الطلب، خصوصاً في حال زيادة عمليات الشراء والتخزين من جانب المستهلكين، أكد معاليه أن «ماي دبي» تتمتع بقدرة عالية على الاستجابة لأي زيادة مفاجئة في الطلب، بفضل الطاقة الإنتاجية المتاحة ومستويات المخزون الجيدة وشبكة التوزيع الواسعة والراسخة، مشيراً إلى أنه في ظل معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، تتوافر لدى الشركة طاقة إضافية تمكنها من زيادة حجم الإنتاج عند الحاجة.

استقرار الأسعار

وحول أسعار منتجات الشركة وما إذا كانت قد شهدت أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة، أكد معالي سعيد الطاير أنه «لا يوجد أي تغيير في أسعارنا مرتبط بالظروف الراهنة، ولا نية لدينا لرفعها بسبب زيادة الطلب. ونؤكد التزامنا المستمر بتوفير مياه شرب عالية الجودة بأسعار مناسبة وتنافسية».

وأوضح معاليه أن التعديلات الأخيرة كانت محدودة، واقتصرت على أسعار بعض المنتجات نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عالمياً، مشيراً إلى أن الشركة تعاملت مع هذه المتغيرات بصورة مدروسة، واقتصر تعديل الأسعار على الزيادات الضرورية في التكلفة، مع استمرارها في استيعاب الضغوط التشغيلية الأخرى.

وأضاف الطاير: «نتوقع أن تتجه أسعار المواد الخام إلى الاستقرار تدريجياً، فيما نواصل جهودنا للحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان. وتبقى أولويتنا ضمان حصول جميع الأسر في دولة الإمارات على مياه شرب آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة».

خطط توسعية خلال 2027 و2028 لتعزيز الإنتاج والتخزين وشبكات التوزيع

وحول خطط الشركة التوسعية في المستقبل، كشف معالي سعيد الطاير عن خطط توسعية إضافية مستهدفة خلال عامي 2027 و2028، مؤكداً أن هذه الخطط تعكس التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز قدرات التصنيع المحلية وتلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على مياه الشرب المعبأة.

وحول استثمارات الشركة في تطوير خطوط الإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي، أوضح معاليه أن «ماي دبي» تواصل الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز بنيتها التحتية للتخزين وتطوير قدراتها في مجال التوزيع، بما يواكب الطلب المتنامي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الخطط التوسعية تشمل الاستثمار في خطوط إنتاج متطورة وعالية السرعة، وزيادة السعة التخزينية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب توسيع أسطول التوزيع.

وأكد الطاير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز مرونة سلسلة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية وضمان قدرتها على خدمة سوق دولة الإمارات بكفاءة وموثوقية واستدامة، مشدداً على أنه «لا يقتصر تركيزنا على تلبية احتياجات السوق الحالية، بل يمتد إلى تطوير القدرات اللازمة لمواكبة النمو المستقبلي في الدولة».

مصنع «ماي دبي» يعمل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاوات

وحول التقنيات الحديثة والاستدامة في عمليات التصنيع، أشار الطاير إلى أن «ماي دبي» تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الابتكار والاستدامة، حيث يعمل المصنع بالكامل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاوات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل المعايير والمتطلبات والممارسات البيئية المحلية والعالمية، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأضاف معاليه أن الشركة تتميز بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة والتحكم اللحظي في عملياتها التشغيلية، حيث يشكل مصنع «ماي دبي» مصنعاً واحداً ذكياً متكاملاً، مشيراً إلى أن الشركة شهدت نمواً متسارعاً لتصبح أكبر العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بقيم جوهرية أساسها الجودة والابتكار والسلامة.

وأكد معاليه أن «ماي دبي» رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات والمنطقة، بفضل جودة منتجاتها واستثماراتها المتواصلة في الابتكار والتزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي.

رسالة طمأنة

وحول المخاوف المتداولة بشأن احتمالية نقص مياه الشرب المعبأة، والرسالة التي يوجهها إلى المواطنين والمقيمين بشأن استمرارية الإنتاج ووفرة الإمدادات، قال معاليه: «نود طمأنة جميع المواطنين والمقيمين بأن عمليات الإنتاج مستمرة بصورة طبيعية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على إمدادات مستقرة وموثوقة من مياه الشرب في مختلف أنحاء الدولة»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية وشبكة التوزيع صممت لتلبية احتياجات السوق بكفاءة، فيما تواصل فرق العمل التنسيق الوثيق مع الشركاء لضمان توافر المنتجات بصورة مستمرة.

لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة.. والإمدادات مستقرة وموثوقة

ونطمئن المستهلكين بأنه لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة، وندعو الجميع إلى مواصلة الشراء وفق احتياجاتهم اليومية المعتادة، مؤكداً التزام «ماي دبي» المستمر بخدمة المجتمع ودعم الأمن المائي في دولة الإمارات.

وقال الطاير: «نؤكد ثقتنا بقدرتنا على تلبية احتياجات السوق وضمان استمرارية توافر منتجاتنا. ومن هذا المنطلق، ندعو المستهلكين إلى مواصلة أنماط الشراء المعتادة، إذ لا توجد حاجة لشراء كميات تفوق احتياجاتهم»، مؤكداً أن فرق العمل تواصل جهودها لضمان توافر منتجات «ماي دبي» بصورة مستمرة للأسر ومنافذ البيع والشركات في مختلف أنحاء الدولة.