270 شركة هندية جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول بنمو 15.6%



كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أن أكثر من 270 شركة هندية جديدة بدأت أعمالها في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 15.6%، في مؤشر على تنامي حضور الاستثمارات الهندية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.

وأكد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للمجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية - في تصريح خاص لـ«البيان» - استمرار جاذبية المنطقة الحرة لجبل علي للاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن «جافزا» استقطبت استثمارات جديدة بقيمة مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت المساحات المؤجرة 13.2 مليون قدم مربعة. وأضاف الهاشمي أن 52% من النشاط التجاري المسجل خلال الفترة جاء بعد بداية الاضطرابات الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي وقدرتها على توفير مقومات النمو والتوسع. وأشار إلى أن دبي حافظت على مكانتها وجهة أولى عالمياً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لخمس سنوات متتالية، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تؤديه الشركات الهندية في تعزيز هذا الزخم الاستثماري.

قاعدة استراتيجية

وأوضح الهاشمي أن الشركات الهندية باتت تنظر بصورة متزايدة إلى دبي باعتبارها قاعدة استراتيجية لإدارة أعمالها الإقليمية، وليس مجرد سوق لتصدير منتجاتها، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة التي تربط الإمارة بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو في منظومة جبل علي، بالتزامن مع تطوير موانئ دبي العالمية مسارات جديدة للشحن والخدمات اللوجستية، تتيح للشركات الهندية خيارات أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتجاوز الاختناقات التي تشهدها بعض الممرات البحرية. وأوضح الهاشمي أن موانئ دبي العالمية أعادت توجيه عدد من خطوط الشحن البحري الرئيسية عبر الهند، بهدف المحافظة على انسيابية حركة التجارة بين البلدين في ظل الاضطرابات التي أثرت في مسارات الشحن التقليدية.

وشملت هذه الإجراءات تحويل شحنات كانت متجهة إلى منطقة الخليج نحو محطات المجموعة في موندرا ونهافا شيفا وكوتشي بالهند، قبل إعادة شحنها إلى وجهاتها النهائية عبر شبكة من خدمات النقل البحري المغذية. وأضاف أن المجموعة استفادت من قدراتها التشغيلية لإعادة تنظيم مسارات الشحن التي تربط جنوب شرق آسيا والهند وكولومبو بموانئ الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ولا سيما خورفكان والفجيرة، بما يوفر بدائل إضافية لأصحاب البضائع والشركات التجارية الهندية.

أسعار الشحن

وفيما يتعلق بتطورات أسواق الشحن العالمية، توقع الهاشمي تراجع أسعار الشحن البحري في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الارتفاعات الحالية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية لن تستمر بالضرورة على المدى الطويل.

وأوضح أن صناعة الشحن البحري مرت بأزمات مماثلة خلال أزمة البحر الأحمر وحوادث القرصنة عام 2012 وجائحة «كوفيد 19»، حيث ارتفعت تكاليف النقل قبل أن تعود إلى الانخفاض مع تكيف سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.

وأكد أن قدرة الشركات اللوجستية على تنويع مسارات النقل وتطوير شبكات متكاملة من الموانئ والنقل البري والخدمات البحرية المغذية تمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز مرونة التجارة الدولية واستدامة تدفق البضائع.