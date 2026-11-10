النسخة الثانية من سوق رأس الخيمة الليلي تنطلق 20 نوفمبر الجاري



أعلن مركز رأس الخيمة للمعارض فتح باب تلقي طلبات الحصول على الرخص التجارية المؤقتة للمشاركة في النسخة الثانية من «سوق رأس الخيمة الليلي»، الذي ينطلق في 20 نوفمبر الجاري، مستهدفاً استقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية والطلابية والأسر المنتجة، إلى جانب الحرفيين والمبدعين، في إطار جهود دعم ريادة الأعمال وتوسيع فرص التسويق أمام المنتجات المحلية.

وتقام فعاليات السوق في الساحة الخارجية لمركز رأس الخيمة للمعارض على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى خلال عطلات نهاية الأسبوع من 20 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026، فيما تنطلق المرحلة الثانية من 8 إلى 31 يناير 2027، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن المرحلة الثالثة تحت مسمى «سوق رأس الخيمة الليلي – ليالي رمضان»، ويجمع السوق بين الأنشطة التجارية والترفيهية والفعاليات العائلية، مستفيداً من الأجواء الشتوية لتنشيط الحركة التجارية واستقطاب الزوار.

منصة متكاملة

وأكدت فاطمة أحمد الشرهان، مدير مركز رأس الخيمة للمعارض، أن السوق صُمم ليكون منصة اقتصادية متكاملة تتجاوز مفهوم الفعاليات الموسمية، من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة لأصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والطلبة، وتمكينهم من عرض منتجاتهم أمام جمهور واسع، والتفاعل مع المستهلكين واختبار أفكارهم ومنتجاتهم في بيئة تجارية مفتوحة، بما يعزز فرص نمو مشاريعهم وتطوير أنشطتهم.

وأشارت إلى أن السوق يستهدف استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والإبداعية، بما يوفر خيارات متنوعة للزوار ويفتح المجال أمام أصحاب المواهب والمشاريع المحلية للوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

وأضافت: أن من أبرز مميزات السوق تجدد المشاركات والمحتوى التجاري أسبوعياً، من خلال إتاحة الفرصة لمشاريع جديدة للانضمام وخروج مشاركين آخرين، بما يضمن تنوع المنتجات المعروضة ويوسع قاعدة المستفيدين من أصحاب المشاريع، ويمنح أكبر عدد ممكن منهم فرصة الاستفادة من الحركة الشرائية المصاحبة للفعالية.

وجهة عائلية

وأكدت الشرهان، أن التجربة لا تقتصر على البيع والشراء، بل تجمع التسوق والترفيه في وجهة عائلية مفتوحة، توفر منتجات تناسب مختلف الأذواق والميزانيات، إلى جانب العروض الترويجية والتخفيضات والبرامج الترفيهية والمسابقات والجوائز، بما يعزز جاذبية السوق ويشجع الزوار على قضاء أمسيات نهاية الأسبوع في أجواء شتوية مميزة.

وأشارت إلى أن مركز رأس الخيمة للمعارض، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، يحرص على توفير التسهيلات اللازمة للمشاركين، من خلال تبسيط إجراءات المشاركة وتوفير المساحات المناسبة والدعم التنظيمي والتسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها السوق، ويعزز قدرتهم على تقديم منتجاتهم بصورة احترافية.

وأضافت: يتضمن البرنامج المصاحب فعاليات وأنشطة أسبوعية متجددة، إلى جانب عروض تراثية تسلط الضوء على البيئات الإماراتية الجبلية والبدوية والبحرية والحرف التقليدية، فضلاً عن المشاركات الفنية لفرقة البحرية، بما يمنح السوق بُعداً ثقافياً وسياحياً، ويعزز ارتباط التجربة بالهوية المحلية والتراث الإماراتي.

وأكدت الشرهان، أن الأسواق والمعارض والمهرجانات تشكل رافداً مهماً للاقتصاد المحلي، لما تؤديه من دور في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتعزيز صناعة المعارض والفعاليات، واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب توفير بيئة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعرفة بين أصحاب المشاريع وفتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات المحلية، بما يدعم التنوع الاقتصادي ويوسع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي بالإمارة.