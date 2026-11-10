قمة رأس الخيمة تبحث مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية



تنطلق الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت شعار «ربط الأسواق وبناء التحالفات». وتبحث القمة على مدار يومين مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وتأتي القمة في إطار جهود تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات العقارات والتطوير العمراني والصناعة والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التحالفات الدولية وسلاسل الإمداد في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات.

أجندة القمة

ويستهل برنامج اليوم الأول بكلمة افتتاحية يلقيها محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تليها مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التي تستعرض التوجهات الاستراتيجية للإمارة وأولوياتها الاستثمارية ورؤيتها للنمو طويل الأمد، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.

وتتناول الجلسة الأولى محور «تعزيز النمو والاستثمار والتوطين وخلق القيمة الوطنية»، حيث يستعرض أنس حجاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جاهزية الإمارة لنمو الاستثمارات، فيما تتناول ابتسام علي السعدي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهود تحفيز الاستثمار الصناعي ونمو قطاع التصنيع ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات».

كما يناقش برنامج القمة مستقبل اقتصاد الزوار في رأس الخيمة، من خلال كلمة لفيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى جانب استعراض دور القطاعين العقاري والفندقي في التحول الاقتصادي، ومناقشة تأثير رأس المال الأجنبي وثقة المستثمرين والمزايا التنافسية للإمارة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وفي محور العقارات والتطوير، تبحث الجلسة الثانية أسس الاستثمار في السوق العقاري برأس الخيمة، ومجالات الفرص المتاحة واعتبارات هيكلة الاستثمارات، إلى جانب دور سلاسل الإمداد المحلية في مواكبة نمو قطاع التطوير العقاري والمشاريع العمرانية، بمشاركة ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية ورأس الخيمة العقارية و«مرجان» و«راكز» وبنك رأس الخيمة الوطني وعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة.

وتنتقل النقاشات إلى قطاع البناء والبنية التحتية ومنظومة التشييد، لاستعراض متطلبات تنفيذ المشاريع، وأثر التصميم وكفاءة التنفيذ في تحقيق العوائد الاستثمارية، ودور المرافق والخدمات الأساسية في دعم التوسع العمراني وتعزيز جاهزية الإمارة لاستيعاب المشاريع الجديدة، بمشاركة مسؤولين من الاتحاد للماء والكهرباء ومطار رأس الخيمة الدولي وشركات التطوير وإدارة المرافق.

كما يخصص البرنامج جلسة للتجارة العابرة للحدود والخدمات اللوجستية والتنافسية الصناعية، تناقش مقومات رأس الخيمة مركزاً إقليمياً للأعمال والتجارة، وأهمية النقل البحري والمناطق الحرة وتدفقات التجارة الدولية في تعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق الخارجية، وتوسيع فرص الشركات العاملة فيها للوصول إلى أسواق جديدة.

وتتواصل أعمال القمة الخميس 12 نوفمبر، ببرنامج يركز على الممكنات الحكومية ومستقبل اقتصاد الإمارة، من خلال مناقشة دور السياسات والخدمات الرقمية والتنسيق الحكومي في تسريع نمو القطاع الخاص، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في السياحة والضيافة وتطوير الوجهات، ومناقشة خارطة طريق رأس الخيمة نحو استقطاب ثلاثة ملايين زائر، وآفاق النمو المستدام للقطاع السياحي.

ويخصص اليوم الثاني محوراً للتكنولوجيا والابتكار، يتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العقارات والبناء والضيافة، ودور البنية التحتية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في تطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها ورفع الإنتاجية، فضلاً عن جلسات متخصصة حول الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة، وفرص الاستثمار في مشروعات النمو المستدام.