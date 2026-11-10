«طيران الإمارات» تستهدف تسلّم 5 طائرات «بوينغ 777إكس» بنهاية 2027

تتطلع طيران الإمارات إلى تسلّم أولى طائراتها من طراز «بوينغ 777إكس» عريضة البدن في أواخر عام 2027، بعد سنوات من التأخير في برنامج الطائرة، فيما تجري الشركة محادثات مع «بوينغ» لزيادة عدد الطائرات المقرر تسلمها خلال الدفعة الأولى.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الثلاثاء، إن الشركة وشركات طيران عالمية أخرى، من بينها «لوفتهانزا» والخطوط الجوية السنغافورية، تنتظر دخول الطائرة الجديدة إلى الخدمة.

وبحسب تصريحات نقلتها «رويترز»، تتفاوض طيران الإمارات لزيادة عدد الطائرات التي ستتسلمها خلال العام المقبل إلى ما بين ثلاث وخمس طائرات، مع احتمال ارتفاع العدد إلى عشر طائرات في العام التالي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه طيران الإمارات تحديات مرتبطة بتأخر تسليم الطائرات الجديدة، ما دفعها إلى مواصلة الاعتماد على أسطولها الحالي وتحديثه لحين وصول الجيل الجديد من الطائرات. وكانت الشركة قد طلبت تسلم الطائرات منذ سنوات، مع توقعات أولية ببدء عمليات التسليم في عام 2020، قبل أن تتأجل المواعيد مراراً بسبب تحديات التطوير والاعتماد الفني لدى «بوينغ».

وتُعد طيران الإمارات أكبر عملاء برنامج «777إكس»، إذ يبلغ إجمالي طلبياتها من عائلة الطائرات نحو 270 طائرة، تشمل طرازي الركاب «777-9» و«777-8». وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أنها لن تقبل بعض الطائرات المبكرة التي جرى تصنيعها قبل إدخال تعديلات على التصميم وعمليات الإنتاج، مفضلة تسلم طائرات جديدة تتوافق مع معايير التصنيع والجودة الأحدث.

ويمثل دخول «777إكس» الخدمة محطة مهمة في استراتيجية الأسطول طويلة الأجل للشركة، خصوصاً أن الطائرة مصممة لتوفير سعة كبيرة وكفاءة تشغيلية أعلى في الرحلات الطويلة، كما ترتبط خطط طيران الإمارات المستقبلية بإمكانية تطوير نسخة أطول تستوعب أعداداً إضافية من المسافرين، في إطار استعدادها التدريجي لإحلال الطائرات الجديدة محل جزء من أسطولها الحالي.

تأجيل التقاعد للمرة الثانية

وفي سياق آخر، كشف السير تيم كلارك أنه كان يفكر في مغادرة منصبه بعد سنوات طويلة على رأس الشركة، قبل أن تؤدي الحرب والتطورات الإقليمية إلى تأجيل خططه مجدداً.

وقال خلال القمة الاقتصادية السنوية التي نظمتها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في برلين: «اعتقدت أن الوقت قد حان الآن، وفجأة اندلعت الحرب، وهكذا وجدنا أنفسنا هنا مجدداً».

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جائحة كورونا كانت قد أرجأت خطط تقاعده في وقت سابق أيضاً، ليواصل قيادة الشركة خلال أزمات عالمية متعاقبة. ويُعد كلارك من أبرز القيادات التنفيذية في صناعة الطيران العالمية، إذ انضم إلى الفريق المؤسس لطيران الإمارات عام 1985، وتولى رئاسة الشركة عام 2003.

وتأتي تصريحاته بشأن التقاعد في أعقاب فترة تشغيلية صعبة شهدت اضطرابات في حركة الطيران الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود، فيما أظهرت نتائج النصف الأول من العام المالي 2026-2027 انخفاض أرباح الشركة بنسبة 66%، وفقاً لما أوردته التقارير الإعلامية.