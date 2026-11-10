«أدنوك للغاز» تدرس مسارات تصدير جديدة لتعزيز مرونة إمداداتها العالمية

تدرس شركة «أدنوك للغاز» خيارات ومسارات جديدة محتملة لنقل شحنات الغاز إلى عملائها في الأسواق العالمية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مرونة عمليات التصدير وتوسيع الخيارات اللوجستية، بما يدعم موثوقية الإمدادات وقدرة الشركة على تلبية احتياجات الأسواق.

وقالت فاطمة محمد النعيمي، الرئيسة التنفيذية لـ«أدنوك للغاز»، خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة نتائج الشركة اليوم الثلاثاء: إن الشركة أجرت خلال الأشهر الماضية تقييمات لوسائل وطرق مختلفة لنقل الغاز، بما في ذلك دراسة مسارات بديلة تتيح إيصال الشحنات إلى العملاء بكفاءة أكبر، مشيرة إلى أن هذه التقييمات لم تصل بعد إلى قرار نهائي.

وأضافت أن مراجعة خيارات النقل والتصدير تأتي في سياق حرص الشركة على تطوير خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء، موضحة أن دراسة البدائل المختلفة تندرج ضمن نهج مستمر لتحسين كفاءة العمليات وتوسيع مرونة منظومة الإمداد.

وجاءت التصريحات رداً على أسئلة بشأن إمكانية إنشاء أو تطوير قدرات لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الفجيرة، بما يعزز الخيارات المتاحة أمام الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية. وقال بيتر فان دريل، المدير المالي لـ«أدنوك للغاز»: إن العمل على تقييم المشروع المحتمل لا يزال جارياً، ويشمل دراسة حجمه والكميات التي يمكن تسويقها للعملاء، مؤكداً أن الشركة ستعلن التفاصيل عند اتخاذ القرار.

وفي موازاة دراسة الخيارات الجديدة، تمضي مجموعة «أدنوك» في تنفيذ مشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال»، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات التوسع في قطاع الغاز بالدولة، ومن المقرر أن يبدأ تصدير شحناته في أواخر عام 2028 أو مطلع عام 2029، وفقاً لفان دريل.

وأوضحت فاطمة النعيمي أنه جرى تركيب أول وحدتين من ضواغط التبريد في المشروع، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية النهائية 9.6 ملايين طن سنوياً، بما يعزز موقع الإمارات في سوق الغاز الطبيعي المسال ويدعم حضورها مورداً موثوقاً للطاقة في الأسواق الدولية.

وكان المشروع مخططاً في البداية لإقامته في الفجيرة، قبل أن تقرر «أدنوك» في عام 2023 نقله إلى مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ليكون أقرب إلى عمليات المجموعة الرئيسية وبنيتها التحتية الصناعية.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 1.34 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر، وهو مستوى يقارب أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تضاعف مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والأسعار وتحسن كميات الصادرات.

وقال فان دريل: إن الشركة تشهد زيادة مطردة في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الشحن، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن وتيرة هذا التحسن.

وتستند توقعات «أدنوك للغاز» بتحقيق صافي ربح يبلغ 4 مليارات دولار خلال عام 2026 إلى افتراض استمرار مستويات التصدير في الربع الرابع عند مستويات مماثلة لما سجلته الشركة في الربع الثالث.

وتعكس دراسة مسارات التصدير الجديدة، إلى جانب التقدم في مشروع الرويس، توجه «أدنوك للغاز» إلى تنويع خياراتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية على المدى الطويل، بما يدعم نمو أعمالها ويعزز دور الإمارات في أسواق الغاز العالمية.