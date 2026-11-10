4.92 مليارات درهم أرباح «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث



أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث حققت صافي ربح بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي)، أي ضعف صافي الربح المسجل في الربع السابق. وجاءت هذه النتائج بدعم من الأداء القوي لمختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي لمحفظة أعمال الشركة المتكاملة وكفاءتها العالية ومرونتها التجارية.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تمثل المحرك الرئيسي لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميزة. وتمكنا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية. ويؤكد ذلك فاعلية نموذج أعمالنا المتكامل وقدرته على تحقيق القيمة، إلى جانب كفاءة فرق عملنا وانضباطها في التنفيذ، والتزامنا بالتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتبنيها في مختلف مجالات أعمالنا». وأضافت: «نواصل الوفاء بالتزامنا بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز. وتمتلك «أدنوك للغاز» مكانة رائدة وقدرات متميزة تؤهلها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها».

تحسن

وحققت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 101 % مقارنة بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه والبالغ 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار أمريكي). وأدى الأداء التشغيلي القوي والمرونة التجارية عبر أعمال الشركة الرئيسية، إلى تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70 % على أساس ربع سنوي لتبلغ 7.46 مليارات درهم (2.03 مليار دولار أمريكي).

وواصل قطاع الغاز المحلي في «أدنوك للغاز» توفير قاعدة مستقرة تدعم النمو المستدام للأرباح، إذ ارتفعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 20 % مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بزيادة الطلب، فيما أسهمت هوامش الربح القوية في ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع أعمال الغاز المحلية بنسبة 28 % خلال الفترة ذاتها.

تدفقات نقدية

اعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليارات درهم (940 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 5 % على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026. وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثل في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 % سنوياً حتى عام 2030. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت «أدنوك للغاز» تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم (3.82 مليارات دولار أمريكي)، غطت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، والبالغة 10.36 مليارات درهم (2.82 مليار دولار أمريكي)، بمعدل 1.3 مرة. وتعزز التدفقات النقدية القوية ومتانة المركز المالي للشركة قدرتها على تمويل برنامج النمو طويل الأمد، مع مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. ويمثل التزام الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2026 بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، عائداً على توزيعات الأرباح بلغ 5.34 %، استناداً إلى سعر إغلاق سهم الشركة في 9 نوفمبر 2026. وتواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها أكبر شركة من حيث قيمة توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

التوقعات المالية

رغم تحسن ظروف السوق خلال الربع الثالث، استمرت الاضطرابات التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق «هرمز»، ما أدى إلى استمرار التحديات التي تواجه بيئة العمل التشغيلية. وللحد من أثر هذه الاضطرابات اتبعت «أدنوك للغاز» نهجاً استباقياً في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالتعاون الوثيق مع العملاء والمقاولين والشركاء.

في أعقاب الأداء القوي الذي حققته «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث، رفعت الشركة توقعاتها لصافي الربح للعام المالي 2026، إذ تتوقع أن لا يقل صافي الربح عن 14.69 مليار درهم (4 مليارات دولار أمريكي). وتبقى هذه التوقعات مرهونة بتطورات أوضاع الملاحة البحرية في المنطقة، التي تواصل الشركة مراقبتها عن كثب.

وتواصل «أدنوك للغاز» التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز عملياتها التشغيلية وجعلها أكثر أماناً وذكاءً واستقلالية. وتسهم غرف التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «بوحصا» ومحطة «الطويلة»، إلى جانب روبوتات التفتيش ذاتية التشغيل، في رفع الإنتاجية وتعزيز الموثوقية وتحسين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق توفير التكاليف وخلق قيمة تتجاوز 3.31 مليارات درهم (900 مليون دولار أمريكي) لأعمال الشركة بحلول عام 2030، بما يدعم طموح «أدنوك للغاز» لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات أعمالها وعملياتها التشغيلية.