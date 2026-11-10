الإمارات.. تراجع طفيف للذهب وارتفاع محدود للفضة



تباينت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات الثلاثاء، إذ سجل غرام الذهب عيار 24 تراجعاً طفيفاً بمقدار درهم واحد، بعد مكاسبه في بداية الأسبوع، فيما واصلت الفضة ارتفاعها بوتيرة محدودة.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 495.75 درهماً، مقابل 496.75 درهماً أمس، فيما تراجع عيار 22 إلى 459 درهماً، مقابل 460 درهماً أمس، وسجل عيار 21 نحو 440.25 درهماً، وعيار 18 نحو 377.25 درهماً. وفي المقابل، ارتفع سعر غرام الفضة إلى 6.29 دراهم، فيما بلغت الأونصة 195.65 درهماً.



الذهب



عيار 24: 495.75 درهماً

عيار 22: 459.00 درهماً

عيار 21: 440.25 درهماً

عيار 18: 377.25 درهماً



الفضة



الغرام: 6.29 دراهم

الأونصة: 195.65 درهماً

الكيلوغرام: 6290.29 درهماً