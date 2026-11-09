سوق دبي الأفضل خليجياً بمكاسب 11 مليار درهم





عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده، محلقاً لأعلى مستوى منذ 7 يوليو الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.03%، مسجلاً 6087.47 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 11 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.001 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 1.012 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 40 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة بـ774 مليون درهم، تعادل 72.9% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.06 مليار درهم.

وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.1%، وسوق دبي المالي 4.8%، وسلامة 3.03%، واكتتاب القابضة 2.8%، وأمان 2.7%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5%، والأغذية المتحدة 4.96%، وأملاك للتمويل 3.25%، وأليك القابضة 1.66%، وتكافل الإمارات 1.16%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتان كبيرتان مباشرتان على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية بنحو 43.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتان على 15.4 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.850 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 67.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 656.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 589.3 مليون درهم.



سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% عند مستوى 9483.09 نقطة.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 357.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 195.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 115.34 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 7.3%، وأريد 6.5%، ومير 6%، وفيرتيغلوب 4.56%، وأدنوك للغاز 4%، في المقابل، تراجعت أسهم أم القيوين للاستثمارات 4.9%، والعربي المتحد 2.9%، ودانة غاز 2.5%، وأسمنت الخليج 1.45%، وإن إم دي سي 0.80%.



أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعا في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.90%، والكويتي 0.23%، والقطري 0.93%، والبحريني 0.01%، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.42%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.19%.



السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.90% ليغلق عند 10107 نقاط، بتداولات 4.3 مليارات ريال.

وتصدر سهم أنعام القابضة قائمة الارتفاعات بنسبة 10%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.9%، وسابك بنسبة 1.7%، والأهلي السعودي بنسبة 1.3%، وأرامكو السعودية بـ0.1%، وصعد سهم البابطين بنحو 7.4%، وتوبي بنسبة 4.3%، وأسمنت المدينة بنحو 3.4%، ودراية بنسبة 1.9%، وصعد سهم جرير بنسبة 2% عند 17.33 ريالا.



مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 48.723 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.086.891 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.19% ليغلق عند مستوى 51414 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.32%، ليغلق عند مستوى 63610 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.18% ليغلق عند مستوى 23991 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.54% ليغلق عند مستوى 17959 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.46% ليغلق عند مستوى 23869 نقطة.



الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.29% إلى 4087 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.64 بالمئة، فيما انخفض في قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.08 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.