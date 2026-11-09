الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: جوازات السفر التقليدية قد تصبح غير ضرورية خلال 5 سنوات

توقع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن تصبح جوازات السفر التقليدية غير ضرورية، خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تسارع اعتماد تقنيات الهوية الرقمية والقياسات الحيوية، التي تمهد لمرحلة جديدة من السفر، تتيح للمسافرين عبور المطارات، وإتمام إجراءاتهم دون الحاجة إلى إبراز وثائق ورقية.

وقال غريفيث، في منشور عبر حسابه على منصة «لينكدإن»، إن الاحتفاظ بطوابع السفر على جوازات السفر يظل أمراً محبباً لكثير من المسافرين، إلا أن الاعتماد على وثيقة ورقية لإثبات الهوية والسفر لم يعد يتماشى مع الإمكانات التكنولوجية المتاحة، في ظل قدرة أنظمة القياسات الحيوية على التحقق من هوية المسافر بصورة رقمية.

وأوضح أن الانتقال إلى هذا النموذج لا يرتبط بتوافر التكنولوجيا فحسب، بل يتطلب تنسيقاً دولياً واسعاً بين الحكومات وشركات الطيران والمطارات، للتوصل إلى معايير موحدة، تتيح اعتماد الهويات الرقمية، والتحقق منها عبر الحدود، مع ضمان موثوقية المستندات، وإثبات هوية المسافر في مختلف مراحل الرحلة.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة سيمكن المسافرين من التنقل عبر المطارات بسلاسة أكبر، من دون الحاجة إلى إخراج جوازات سفرهم أو تقديمها في كل نقطة تفتيش، بما يختصر الإجراءات، ويحد من الوقت المستغرق في عمليات التحقق من الهوية.

وأضاف غريفيث أن نطاق الاستفادة من الهوية الرقمية لن يقتصر على إجراءات السفر وعبور الحدود، بل يمكن أن يمتد إلى مختلف الخدمات المرتبطة بالرحلة، بدءاً من إجراءات الدخول والخروج، مروراً باستئجار السيارات، وصولاً إلى تسجيل الوصول في الفنادق، لتصبح الهوية الرقمية وسيلة موحدة وآمنة للتعريف بالمسافر عبر منظومة السفر والضيافة.

وأكد أن التحدي الأساسي يتمثل في تسريع التعاون بين الدول والجهات المعنية، وتوحيد الأطر والمعايير اللازمة لتشغيل هذه التقنيات على نطاق عالمي، بما يضمن قبول الهوية الرقمية، والتحقق منها بسلاسة عند الانتقال بين الدول، ومختلف مقدمي الخدمات.

ولفت إلى أن الإمكانات التكنولوجية اللازمة لهذا التحول أصبحت متاحة، وأن الأولوية تكمن في تحويلها إلى تطبيقات عملية واسعة الانتشار، معتبراً أن الحاجة إلى حمل جواز السفر الورقي ينبغي ألا تبقى أمراً دائماً، بل أن يكون لها تاريخ انتهاء مع تطور منظومة السفر الرقمية.