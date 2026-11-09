الإمارات.. الذهب يرتفع 9.25 دراهم مع بداية الأسبوع



استهلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، على ارتفاع ملحوظ، إذ صعد غرام الذهب عيار 24 بمقدار 9.25 دراهم، ليقترب مجدداً من مستوى 500 درهم، بعد تراجعه في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجلت الفضة مكاسب جديدة، وسط استمرار تقلبات أسواق المعادن النفيسة.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 496.75 درهماً، مقابل 487.50 درهماً في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، بزيادة 9.25 دراهم، فيما صعد عيار 22 إلى 460.00 درهماً، مقابل 451.50 درهماً، بارتفاع 8.50 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 441.25 درهماً، وعيار 18 نحو 378.00 درهماً. كما ارتفع غرام الفضة إلى 6.25 دراهم، فيما بلغت الأونصة 194.37 درهماً.



الذهب



عيار 24: 496.75 درهماً

عيار 22: 460.00 درهماً

عيار 21: 441.25 درهماً

عيار 18: 378.00 درهماً



الفضة



الغرام: 6.25 دراهم

الأونصة: 194.37 درهماً

الكيلوغرام: 6249.14 درهماً