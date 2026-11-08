ثبات أسعار السلع الغذائية في الإمارات للشهر الخامس

احتفظت غالبية السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات، للشهر الخامس على التوالي، بمستويات سعرها الأدنى المسجلة منذ يونيو الماضي، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد.

وأظهرت البيانات حفاظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5.1 دراهم، مماثلة لنفس مستواها في منتصف العام، وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر، مع تماثل السعر الأعلى أيضاً لنفس المستوى 18.6 درهماً.

وواصل سعر كيلو الأرز ثبات حده الأدنى عند 4.2 دراهم، والحد الأعلى عند 16 درهماً، باختلاف أصنافه.

بدوره، ظل الحد الأدنى لسعر كيلو السكر ثباته عند سعر 2.3 درهم، مماثلاً للسعر في يونيو، فيما ثبت الحد الأعلى للسعر عند 5.2 دراهم، بصعود طفيف عنه قبل شهرين.

وظل السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند سعر يونيو، وهو 3.8 دراهم للكيلو، كذلك ثبت الحد الأعلى على السعر نفسه، للشهر الثاني على التوالي، عند سقف 10 دراهم.

كما ظل السعر الأدنى للحليب عند مستواه الذي وصل إليه في يونيو الماضي دون تغيير، ليبدأ من 3.5 دراهم للتر، فيما تقلص الحد الأعلى على أساس شهري من 7 دراهم في بداية أكتوبر، إلى 5.7 دراهم حالياً.

كما استقر الحد الأدنى لسعر الكيلو من الزبادي الطازج عند 3.4 دراهم، للشهر الثاني على التوالي، فيما تراجع السعر الأدنى للكيلو من حليب البودرة إلى 15.3 درهماً خلال نوفمبر.

وظل الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج عند 11.3 درهماً، فيما تحرك الحد الأعلى بشكل طفيف إلى 22 درهماً، مقابل سقف أعلى للسعر 21.3 درهم في أكتوبر. وواصل الحد الأدنى لسعر بيض المائدة ثباته للشهر الثاني على التوالي، عند 0.23 درهم، والحد الأعلى عند 0.7 درهم للبيضة الواحدة.

وظل سعر الطحين عند مستوياته التي سجلها في أكتوبر الماضي، عند سعر أدنى 6 دراهم وحتى 7.6 دراهم، مقابل ذلك، عاود السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبز الأبيض الارتفاع في نوفمبر إلى 6.14 دراهم، مقارنة بالمستوى المنخفض في أكتوبر 4.9 دراهم، فيما واصل السقف السعري الأعلى الثبات عند نفس المستوى، بسعر 9.17 دراهم منذ يونيو منتصف العام.