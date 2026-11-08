دبي تستقبل 2027 بإقامات فاخرة.. وأسعار الفنادق تقفز 229%

400 ألف درهم لباقات احتفالية في «أتلانتس النخلة»



40 ألف درهم للفرد في أغلى باقات الاحتفال بالعام الجديد

تدخل أسعار الإقامة الفندقية الفاخرة في دبي مرحلة التسعير الاستثنائي مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية 2027، إذ سجلت أسعار عدد من الغرف الفندقية قفزات وصلت إلى 229 % في ليلة 31 ديسمبر، مقارنة بالليلة السابقة، فيما بلغت تكلفة بعض الباقات الاحتفالية فائقة الفخامة 400 ألف درهم، في مؤشر على حجم الطلب على التجارب الحصرية التي ترافق استقبال العام الجديد في الإمارة.

وأظهر رصد أجرته «البيان» للعروض المنشورة على منصات الحجوزات الفندقية للفترة المحيطة بليلة 31 ديسمبر 2026، تفاوتاً واسعاً في أسعار الإقامة بين الفنادق الفاخرة، مع تسجيل زيادات حادة في عدد من المنشآت الواقعة في مناطق وسط مدينة دبي وجميرا ونخلة جميرا.

وتتباين الأسعار بحسب الموقع الجغرافي وفئة الغرفة ومساحتها وإطلالتها، إلى جانب الخدمات المضافة وسياسات الحد الأدنى لمدة الإقامة.

ولا يقتصر التسعير خلال هذه الليلة على تصنيف الفندق أو مستوى خدماته، بل يرتبط بدرجة كبيرة بموقعه وقربه من مواقع الاحتفالات والألعاب النارية، وإمكانية مشاهدة العروض من الغرف والأجنحة والشرفات والمرافق الفندقية. كما تسهم محدودية الوحدات ذات الإطلالات المميزة، وارتفاع الطلب على الإقامة في المواقع الأكثر جذباً للزوار، في اتساع الفارق بين أسعار الليلة الأخيرة من العام والليالي السابقة لها.

وتكشف العروض المرصودة عن سوق فندقية متعددة المستويات خلال المناسبة، فمن جهة، تسجل الغرف في الفنادق المحيطة بمواقع الاحتفالات زيادات كبيرة، ومن جهة أخرى، تطرح المنشآت الفاخرة تجارب استثنائية، تتجاوز الإقامة التقليدية، وصولاً إلى أجنحة مخصصة للحفلات، وباقات ضيافة خاصة بمئات الآلاف من الدراهم.

إطلالة برج خليفة ترفع القيمة

في منطقة وسط مدينة دبي، التي تشكل إحدى أبرز نقاط استقطاب الزوار خلال احتفالات رأس السنة، بفضل قربها من برج خليفة ودبي مول، أظهر الرصد أن أسعار الغرف في عدد من الفنادق الفاخرة المحيطة بمواقع الاحتفالات، تتراوح بين نحو 4 آلاف و8 آلاف درهم لليلة 31 ديسمبر، مع ارتفاع الأسعار في بعض الفئات والوحدات التي تتمتع بإطلالات مباشرة على البرج ونافورة دبي.

وفي فندق «العنوان وسط دبي»، تبدأ الأسعار المعروضة لغرف «ديلوكس» من نحو 7200 درهم لليلة، وترتفع إلى قرابة 7300 درهم لغرف «بريميير»، فيما تتراوح أسعار الغرف والوحدات المطلة على نافورة دبي وبرج خليفة بين 8200 و9000 درهم، بحسب نوع الوحدة والإطلالة والخدمات المشمولة. ويشترط الفندق حجز أربع ليالٍ على الأقل، وفق العروض المرصودة.

وتبرز هذه الأسعار القيمة الإضافية التي تكتسبها الغرف ذات الإطلالات المباشرة خلال ليلة رأس السنة، إذ لا يدفع النزيل مقابل الإقامة والخدمات الفندقية فحسب، وإنما مقابل موقع يتيح له متابعة أحد أبرز عروض الاحتفال بالعام الجديد في العالم من محيط إقامته، دون الحاجة إلى التنقل إلى مواقع التجمعات الرئيسة.

وتستفيد فنادق وسط المدينة من تمركزها بالقرب من برج خليفة ومراكز التسوق والمطاعم ومرافق الترفيه، ما يجعلها خياراً للراغبين في الجمع بين الإقامة الفاخرة، وسهولة الوصول إلى فعاليات الاحتفال، ويعزز أهمية الموقع والإطلالة في تحديد الأسعار خلال ذروة الموسم.

زيادات جميرا تصل إلى 229 %

وفي منطقة جميرا، أظهر رصد «البيان» ارتفاعات لافتة في الأسعار المعروضة لليلة 31 ديسمبر، مقارنة بليلة 30 ديسمبر، مع تسجيل زيادات تراوحت بين 147 % و229 % في ثلاث منشآت فندقية مرصودة.

وسجل فندق «جميرا النسيم» ارتفاعاً في السعر المعروض للغرفة من 8978 درهماً ليلة 30 ديسمبر، إلى 22,135 درهماً ليلة 31 ديسمبر، بزيادة تقارب 147 %. وفي «جميرا مرسى العرب»، قفز السعر من 8037 درهماً، إلى 26,450 درهماً، بارتفاع بلغ نحو 229 %، وهو أعلى معدل زيادة ضمن الفنادق الثلاثة التي شملها الرصد.

كما ارتفع السعر المعروض في «مساكن جميرا مرسى العرب» من 8300 درهم إلى 25,500 درهم، بزيادة تقارب 207 %، ما يعكس اتساع الفارق السعري بين الليلتين في هذه المنشآت، بالتزامن مع ذروة احتفالات العام الجديد.

وتكتسب جميرا جاذبية خاصة خلال هذه الفترة، بفضل موقعها الساحلي، واحتضانها مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب قربها من معالم سياحية وترفيهية بارزة، من بينها برج العرب ومدينة جميرا. كما توفر منشآتها تجارب متكاملة، تشمل المطاعم والفعاليات الخاصة والمرافق الشاطئية، بما يجعل الإقامة فيها جزءاً من تجربة الاحتفال نفسها.

وتوضح المقارنة أن الزيادة لا تقتصر على فئة محددة من المنشآت، إذ شملت فندقاً ومنتجعاً ومساكن فندقية، مع اختلاف طبيعة الوحدات والخدمات. كما أن نسب الزيادة تعبّر عن الأسعار المعروضة للمنشآت المحددة في الرصد، ولا تمثل متوسط ارتفاع أسعار الفنادق في منطقة جميرا أو دبي عموماً.

400 ألف درهم لباقات الأجنحة

وعلى مستوى التجارب فائقة الفخامة، تصل أسعار بعض الباقات الاحتفالية المخصصة لاستقبال عام 2027 إلى 400 ألف درهم، وفق الأسعار المنشورة لحفل رأس السنة في منتجع «أتلانتس النخلة»، الذي يطرح خيارات حصرية في أجنحة مخصصة للفعاليات والاحتفالات.

وتبلغ تكلفة باقة «Aurora VIP Sky Suite» نحو 250 ألف درهم، لما يصل إلى 10 أشخاص، فيما تصل باقة «Celestial VIP Sky Suite» إلى 400 ألف درهم للعدد نفسه، بما يعادل 40 ألف درهم للشخص الواحد، عند اكتمال العدد في الفئة الأعلى سعراً.

وتتضمن الباقات تجارب ضيافة خاصة، وخدمة مساعد شخصي ومأكولات من مطاعم المنتجع ومشروبات فاخرة، إلى جانب إطلالات مميزة على العروض الاحتفالية والحفل الغنائي الذي تحييه النجمة العالمية كاتي بيري.

وتعكس هذه الأسعار شريحة مختلفة من سوق الاحتفالات، تستهدف الباحثين عن الخصوصية والخدمات الشخصية والتجارب المصممة للمجموعات، حيث تتجاوز قيمة الباقة تكلفة الإقامة الفندقية التقليدية، لتشمل عناصر الضيافة والترفيه ومشاهدة العروض.

ومن المهم التمييز بين هذه الباقات وأسعار الغرف والأجنحة الفندقية المعتادة، إذ إنها مخصصة للفعاليات والاحتفال، ولا تمثل أسعار المبيت في الأجنحة الملكية أو الرئاسية بالمنتجع.

شروط الحجز تضاعف التكلفة الفعلية

ولا تتوقف كلفة الإقامة خلال ليلة رأس السنة عند السعر المعلن للغرفة، إذ تفرض بعض الفنادق شروطاً خاصة للحجز خلال هذه الفترة، تشمل تحديد حد أدنى للإقامة، يتراوح بين ليلتين وخمس ليالٍ في بعض العروض، بما يعني أن النزيل قد يكون ملزماً بسداد قيمة عدة ليالٍ متتالية، حتى لو كان هدفه الأساسي حضور احتفالات 31 ديسمبر.

كما تربط بعض المنشآت حجوزات معينة بباقات احتفالية تشمل حفلات العشاء والفعاليات الترفيهية، خصوصاً في الفنادق القريبة من مواقع الألعاب النارية أو المطلة عليها. وتطبق منشآت أخرى شروطاً أكثر صرامة، تتعلق بتعديل الحجوزات أو إلغائها، مع اشتراط الدفع المسبق، أو عدم استرداد المبالغ المدفوعة، وفق نوع العرض.

وتؤدي هذه السياسات إلى اختلاف التكلفة النهائية عن السعر الظاهر في نتائج البحث، إذ يتعين على المسافر احتساب مدة الإقامة الإلزامية والرسوم الإضافية والبرامج الاحتفالية، قبل مقارنة الخيارات أو اتخاذ قرار الحجز.

وتبرز أهمية هذه التفاصيل عند مقارنة العروض الفندقية، فالسعر الأقل لليلة واحدة، لا يعني بالضرورة أن إجمالي الحجز سيكون أقل، كما أن الغرفة ذات الإطلالة المميزة قد تتضمن قيمة إضافية، ترتبط بموقعها وتجربة مشاهدة الاحتفالات.

وتؤكد المؤشرات التي رصدتها «البيان»، أن ليلة رأس السنة باتت تمثل مناسبة تسعيرية خاصة في قطاع الضيافة بدبي، تتداخل فيها قوة الطلب الموسمي مع جاذبية المواقع الفندقية الفاخرة، وتنوع التجارب المقدمة للزوار. وبين الإقامة التي تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف من الدراهم، والباقات الاحتفالية التي تصل إلى 400 ألف درهم، تتسع الخيارات أمام شرائح مختلفة من الزوار، فيما تظل الإطلالة والموقع واشتراطات الحجز عوامل حاسمة في تحديد الكلفة النهائية لاستقبال العام الجديد في دبي.