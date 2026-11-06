سهم «إعمار للتطوير» يقفز 21.9 % خلال 5 جلسات ويغلق عند 14.70 درهماً

سجل سهم شركة «إعمار للتطوير» أداءً قوياً في سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 1.24 % خلال جلسة الجمعة 6 نوفمبر، ليغلق عند 14.70 درهماً، في حين بلغت مكاسبه خلال خمسة أيام تداول 21.89 %، وفقاً لبيانات السوق.

ويعكس الأداء الأسبوعي زخماً ملحوظاً في حركة السهم، الذي ارتفع بنحو 2.64 درهم مقارنة بمستواه قبل خمسة أيام تداول، المقدر بنحو 12.06 درهماً، ليواصل تسجيل مكاسب قوية خلال فترة زمنية قصيرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يحظى فيه القطاع العقاري في دبي باهتمام المستثمرين، وسط متابعة أداء الشركات المدرجة وتطورات السوق العقارية.

ويشير اتساع الفارق بين المكاسب الأسبوعية واليومية إلى أن الجزء الأكبر من صعود السهم تحقق خلال الجلسات السابقة، في حين واصل السهم الارتفاع في جلسة الجمعة، مضيفاً 1.24 % إلى قيمته.

ويظل حجم التداول واتجاهات السيولة من العوامل المهمة لتقييم مدى استدامة هذا الزخم، في ظل احتمالات تعرض الأسهم التي تحقق مكاسب سريعة لعمليات جني أرباح.