16 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع عبر 4236 صفقة

سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 16 مليار درهم خلال الأسبوع، نتجت عن 4236 صفقة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، في مؤشر يعكس استمرار النشاط في السوق العقارية وتنوع التعاملات بين المبيعات والرهون والهبات.

وبلغت قيمة المبايعات العقارية أكثر من 7.5 مليارات درهم من خلال 2709 صفقات، فيما وصلت قيمة الرهون إلى 5.7 مليارات درهم عبر 1166 معاملة، وسجلت الهبات 2.7 مليار درهم من خلال 361 معاملة.

وتوزعت المبايعات على 339 صفقة لأراضٍ، و2171 مبايعة لوحدات سكنية، و199 مبايعة لمبانٍ. أما معاملات الرهن، فتضمنت 267 رهناً لأراضٍ، و770 رهناً لوحدات سكنية، و129 رهناً لمبانٍ.

وعلى مستوى نوع العقارات، استحوذت العقارات الجاهزة على مبيعات بقيمة 4.4 مليارات درهم، نتجت عن 1159 صفقة، مقابل 3 مليارات درهم للعقارات على الخارطة من خلال 1550 صفقة، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات الجاهزة بالتوازي مع الإقبال على المشروعات قيد الإنشاء.

وتصدرت منطقة جزر دبي «نخلة ديرة» قائمة المناطق من حيث قيمة المبيعات، بنحو 897 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ429 مليون درهم، ثم ند الشبا الأولى بـ347 مليون درهم.

وجاءت مدينة المطار في المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 319 مليون درهم، تلتها قرية جميرا الدائرية بقيمة 244 مليون درهم.

وشهد الأسبوع تسجيل معاملة رهن لقطعة أرض صناعية في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 931 مليون درهم، فيما تضمنت أبرز المبايعات بيع شقة سكنية على الخارطة في جزر دبي بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى قيد الإنشاء في مرسى دبي بقيمة 54 مليون درهم.