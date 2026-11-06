استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع راك سنترال سكوير في رأس الخيمة





تتسارع وتيرة التطوير العمراني والاستثماري في مشروع مجمع الأعمال الجديد «راك سنترال»في رأس الخيمة ، مع استكمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة، وبدء تنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والتجهيزات الفنية، في خطوة تعكس انتقال منطقة الأعمال الجديدة في رأس الخيمة من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى تنفيذ المشاريع الرئيسية، تمهيداً لافتتاح المشروع خلال الربع الرابع من عام 2027.

وأعلنت شركة «مرجان»، بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، استكمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في «راك سنترال سكوير»، باستثمارات تطويرية تقدر بنحو مليار درهم، ويستهدف المشروع توفير وجهة أعمال متكاملة تستقطب الشركات المحلية والعالمية، من خلال الجمع بين المساحات المكتبية والسكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب المرافق الخدمية والمساحات العامة.

وأوضح الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة مرجان، ينطلق مشروع «راك سنترال سكوير» من رؤية واضحة تستوعب طموحات إمارة رأس الخيمة ومتطلبات مستقبلها، ونعمل على توجيه مسار النمو من خلال إرساء الركائز الكفيلة بتمكين الشركات من الاستثمار، وازدهار المجتمعات، وتجسيد الفرص على أرض الواقع، ويأتي المشروع ليعكس هذا الطموح ويعطيه زخماً ملموساً كجزء من مجمع شامل صمم ليجمع بين مساحات العمل والمجمعات السكنية والمرافق الخدمية في مكان واحد.

وأكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن اكتمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة يشكل محطة رئيسية في مسار التنفيذ، مع مواصلة أعمال تركيب الواجهات الخارجية وتنفيذ شبكات الكهرباء والسباكة والخدمات الميكانيكية، وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لاستكمال المشروع في سبتمبر 2027 وافتتاحه خلال الربع الأخير من العام نفسه. وأشار إلى أن المشروع يتكون من خمسة مبانٍ مكتبية من الدرجة الأولى، صُممت لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس مقار جديدة أو توسيع عملياتها في الإمارة، لافتاً إلى أن توفير مساحات عمل حديثة ومرنة يعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ويواكب تنامي الطلب على المرافق التجارية المتخصصة. وأضاف: يستهدف المخطط الرئيسي للمنطقة استقطاب استثمارات لتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب ما يزيد على ألف غرفة فندقية، فضلاً عن نحو 3 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، ومرافق التجزئة والمطاعم والحدائق والمساحات العامة والساحة الرئيسية للمدينة، بهدف تعزيز التنوع والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية والسكنية والسياحية، ويوفر قاعدة متنامية للطلب على الخدمات والأعمال المساندة.

وأوضح العبدولي، أنجزت «مرجان» أعمال البنية التحتية الرئيسية للمخطط العمراني خلال سبتمبر 2025، بعد إطلاق المشروع في عام 2024، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعقارية، كما تم بيع الأراضي الاستثمارية الـ26 في المجمع بالكامل، في مؤشر على ثقة المطورين في الفرص التي توفرها المنطقة، والتوقعات المرتبطة بنمو الطلب على المساحات المكتبية والسكنية والفندقية في الإمارة.

وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «راكز»، أن وجود أكثر من 50 ألف شركة ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة يعزز أهمية تطوير مساحات مكتبية متخصصة تواكب احتياجات الشركات وتدعم خطط توسعها واستقطاب الكفاءات، مشيراً إلى أن «راك سنترال سكوير» سيوفر نحو 82 ألف متر مربع من المكاتب من الفئة الأولى، بخيارات مرنة تستوعب مختلف أحجام الشركات، وتعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب المقرات الإقليمية والمؤسسات العالمية.

وأشار إلى أن تطور بيئة الأعمال في الإمارة يستند إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية وتوسع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات والخدمات والتكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حيث يخلق هذا التنوع فرصاً مترابطة أمام الشركات، ويزيد الطلب على خدمات المقاولات والتوريد والتكنولوجيا والأنشطة المساندة.

وأضاف: سيستفيد المجمع من محطة لتبريد المناطق تخدم أكثر من 40 مبنى تجارياً وفندقياً ومتعدد الاستخدامات، بقدرة تصميمية تبلغ 35 ألف طن تبريد، فيما تجاوزت الأعمال الإنشائية 5 ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.