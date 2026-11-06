الإعلام الصيني: دبي وجهة لصناعة الفرص والانطلاق إلى الأسواق العالمية







حظيت المزايا التنافسية لدبي ومكانتها الرائدة كبوابة للشركات الصينية للدخول إلى الأسواق العالمية باهتمام كبرى وسائل الإعلام الصينية، معتبرة أن الإمارة ومن خلال ما توفره من منظومات عمل متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وما تتيحه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستثمار، أصبحت منصة إستراتيجية لنمو طويل الأجل تتيح للشركات والمبتكرين الصينيين تحويل التقنيات والأفكار إلى فرص تجارية قابلة للتوسع.

جاء هذا الاهتمام الإعلامي الواسع عقب انعقاد منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن، والذي نظمته غرف دبي بمشاركة 854 من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث رسخ المنتدى العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين التي تشهد تحولاً استثمارياً كبيراً يتجاوز التجارة التقليدية ليفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي المساعد والاستثمار والصناعة والابتكار، الأمر الذي عزز مكانة دبي كشريك تجاري في نمو الشركات الصينية وتحويل ابتكاراتها إلى فرص أعمال عالمية.

واعتبرت وسائل الإعلام الرئيسة في الصين أن دبي تشكل اليوم ركيزة رئيسة لدعم توسع الشركات الصينية عالمياً، عبر الاستفادة من شبكة علاقاتها الواسعة لاكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية مع الأسواق العالمية، إلى جانب قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمواهب ودعم تسويق التقنيات والابتكارات، التي تعد أحد المقومات الرئيسية لبناء أفضل العلاقات مع الأسواق الجديدة.

دبي وجهة رائدة

وأبرزت وكالة أنباء شينخوا، وكالة الأنباء الوطنية في الصين، تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين ودبي، مسلطة الضوء على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، وما تسهم به من تقنيات ونماذج أعمال وخبرات تشغيلية تعزز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، كما أشارت إلى تزايد جاذبية دبي للشركات الصينية الساعية إلى توسيع أعمالها خارج أسواقها المحلية، في انعكاس لما تتمتع به الإمارة من مقومات اقتصادية وبيئة مواتية لنمو الأعمال. كما سلطت «شينخوا» الضوء على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتجارة، لتشمل تعاوناً أكثر تنوعاً في القطاعات الاقتصادية وتدفقات رؤوس الأموال ومنصات الابتكار، بما يعكس تطور الشراكة بين الجانبين واتساع مجالاتها.

واكتسبت هذه الرسائل زخماً إضافياً مع إعادة نشر التقرير من جانب منصات إعلامية صينية بارزة، من بينها صحيفة «الشعب اليومية أونلاين» (People's Daily Online) وصحيفة «تشاينا ديلي» (China Daily)، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الاهتمام بمكانة دبي وفرصها الاقتصادية في المجتمع الصيني.

بوابة للصادرات

وسلطت «شبكة تلفزيون الصين الدولية» (CGTN) الضوء على التكامل بين القدرات الصناعية المتقدمة للصين وشبكة دبي الواسعة من الروابط التجارية الدولية، مشيرة إلى أن دبي تعيد تصدير نحو 40 % من وارداتها من الصين إلى وجهات مختلفة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتصالها بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ويعكس ذلك الدور الحيوي لدبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، ومحطة رئيسية تتيح للمنتجات والأعمال الصينية الوصول بكفاءة إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من الأسواق.

كما نقلت الشبكة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تأكيده مكانة دبي محطة رئيسة للشركات الصينية عند توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما توفره من مقومات تدعم نمو الأعمال وتعزز قدرتها على الوصول إلى فرص جديدة خارج السوق الصينية.

مقر إقليمي

ومن جانبها، ركزت صحيفة «شانغهاي للأوراق المالية» (Shanghai Securities News)، المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية والتابعة لوكالة أنباء شينخوا، على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، مسلطة الضوء على المكانة التي رسختها كمنصة إستراتيجية للانطلاق نحو مناطق جغرافية جديدة. وأشارت الصحيفة إلى توجه المزيد من الشركات الصينية لاختيار دبي مقراً إقليمياً وقاعدة للنمو طويل الأجل، إضافة لمكانتها بوابة لدخول الأسواق العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ومنظومة الأعمال التي تدعم تسويق التقنيات وتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الانتشار الدولي.

منصة عالمية

وامتد اهتمام وسائل الإعلام الصينية البارزة إلى الفرص التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا والابتكار، إذ تناولت المنصة الإعلامية المستقلة «بيكيه للتمويل» (Beike Finance) التابعة لصحيفة «أخبار بكين» (The Beijing News)، اهتمام مجتمع الأعمال في دبي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة في الصين، كما سلطت الضوء على النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي في دبي وبيئة الأعمال الدولية والاتصال العالمي للإمارة، باعتبارها عوامل تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الصينية لدخول أسواق الشرق الأوسط والتوسع دولياً.

وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة «شينجن ديلي» (Shenzhen Daily) دور دبي كبوابة أمام شركات التكنولوجيا الصينية الراغبة في التوسع عالمياً، مسلطة الضوء على الفرص التي يتيحها الجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها شينجن في مجالات التصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومكانة دبي كمنصة للانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

استعرضت صحيفة «نانفانغ دايلي» (Nanfang Daily) الفرص العملية للتعاون بين دبي والشركات في شينجن ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مسلطة الضوء على فكرة إنشاء ممر دبي - الصين للتكنولوجيا وتأثيره على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وعلى ما توفره دبي من بيئة تتيح تكييف التقنيات الصينية مع احتياجات أسواق دولية متنوعة.

كما تناولت الصحيفة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودور دبي في مساعدة المبتكرين على الانتقال من تطوير النماذج التقنية إلى التسويق التجاري عالمياً.

رؤوس الأموال

وفي تأكيد إضافي على المكانة العالمية لدبي، أبرزت صحيفة «قوانغتشو ديلي» (Guangzhou Daily) القفزات التي تحققها دبي في التحول من مركز للتجارة إلى منصة عالمية تربط رؤوس الأموال بالأسواق، مستعرضة تنامي فرص الاستثمار المتبادل بين الصين ودبي، واتساع نطاق الشراكات في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع وغيرها من المجالات.

كما عكست تغطيات مؤسسات مالية صينية بارزة، من بينها مجموعة «شايشين» (Caixin) الإعلامية البارزة و«تشاينا فند نيوز» (China Fund News)، اهتماماً واضحاً بمقومات المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وآفاق الاستثمار طويلة الأجل، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن الفرص التي توفرها الخبرات الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطبيق السريع للتكنولوجيا.