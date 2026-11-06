«فلاي دبي» تمدد إلغاء رحلاتها إلى أبها والرياض حتى 16 نوفمبر



مددت «فلاي دبي» إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى أبها والرياض حتى 16 نوفمبر الجاري، شاملاً هذا التاريخ، في ظل الأوضاع الراهنة، داعية المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المجدولة إلى المملكة العربية السعودية. تم إلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى أبها والرياض حتى تاريخ 16 نوفمبر. نواصل مراقبة، وسنقوم بإطلاع مسافرينا عبر قنواتنا الرسمية على أي تعديلات قد تطرأ على جدول الرحلات».

وأضاف المتحدث: «ننصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم بانتظام، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات».