«بطاقة ولاء دبي» تمنح أعضاءها تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات





تقدم دبي لزوارها المتكررين تجربة جديدة تجمع بين سهولة الزيارة والحوافز السياحية والتسويقية، من خلال «بطاقة ولاء دبي»، التي تمنح أعضاءها باقة من الامتيازات الحصرية، تتصدرها تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات، ورصيد إنفاق يصل إلى 2000 درهم، فضلاً عن عروض خاصة في الفنادق والمعالم السياحية. ويستهدف البرنامج تعزيز ارتباط الزوار بالإمارة وتشجيعهم على تكرار زياراتهم، عبر توفير مزايا عملية تجعل رحلاتهم أكثر مرونة وراحة، وتمنحهم قيمة إضافية خلال إقامتهم، سواء على مستوى الضيافة أم الترفيه أم التسوق.

إقامة مرنة

تمثل التأشيرة متعددة الدخول إحدى أبرز المزايا التي توفرها البطاقة، إذ تتيح لحاملها زيارة دبي على مدى خمس سنوات، مع إمكانية البقاء لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة خلال السنة الواحدة، وفقاً للموافقة الصادرة عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي.

وتوفر هذه الميزة مرونة أكبر للأشخاص الذين تربطهم زيارات متكررة بالإمارة، سواء لأغراض السياحة أم الترفيه أم التسوق، وتختصر عليهم إجراءات التقدم للحصول على تأشيرة جديدة مع كل زيارة، ضمن الشروط والضوابط المعتمدة.

حوافز

وعلى صعيد الحوافز المالية والتجارية، يحصل أعضاء البرنامج على رصيد يصل إلى 2000 درهم، يمكن استخدامه لدى مجموعة مختارة من الفنادق والمنشآت السياحية ووجهات التسوق في دبي.

كما تشمل العضوية الحصول على «بطاقة السعادة»، التي تفتح المجال أمام الاستفادة من أكثر من 20 عرضاً حصرياً، إلى جانب صفقات وامتيازات متنوعة توفر للأعضاء فرصاً إضافية للاستمتاع بالتجارب والخدمات التي تقدمها الإمارة.

ولا تقتصر المزايا على الجوانب السياحية والتسويقية، إذ يحصل العضو كذلك على شريحة اتصال مجانية من شركة «دو»، تسلم إليه عند وصوله إلى المطار، بما يتيح له البقاء على اتصال مع عائلته وأصدقائه منذ لحظة وصوله إلى دبي.

ومن المنتظر أن يشهد البرنامج إضافة مزايا وخدمات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يوسع نطاق الامتيازات المقدمة للأعضاء.

العضوية

ويعتمد البرنامج آلية انتقائية للانضمام، من خلال شبكة من الشركاء المختارين في قطاعات الأعمال والسياحة والضيافة، إلى جانب شركات وبرامج ولاء متعاونة، ولا تتاح العضوية حالياً عبر تقديم طلبات عامة ومفتوحة بل تقتصر على نظام الدعوات.

وبإمكان الراغبين في الاستفادة من البرنامج تسجيل بيانات اهتمامهم وتقديم المعلومات الشخصية المطلوبة، ليتم التواصل معهم عند إتاحة فرص جديدة للانضمام، وفقاً للآلية المعتمدة. ويرتبط تفعيل الاستفادة من البطاقة بالحصول على موافقة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي على إصدار تأشيرة الدخول المتعدد لخمس سنوات.

إجراءات التقديم

وبعد تلقي الدعوة، يتعين على المتقدم استكمال نموذج الطلب وإرفاق مجموعة من الوثائق، تتضمن صورة شخصية حديثة، ونسخة من جواز السفر، وكشف حساب مصرفي للأشهر الستة الماضية، ووثيقة تثبت وجود تأمين صحي، فضلاً عن تذكرة سفر ذهاب وعودة.

وتشمل الخطوات التالية سداد الرسوم المطلوبة، قبل إحالة ملف التأشيرة إلى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي لاستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة واتخاذ القرار بشأن الطلب.

رسوم العضوية

تصل الرسوم الإجمالية للتقديم على «بطاقة ولاء دبي» إلى 4032 درهماً، وتشمل رسوم العضوية في البرنامج وتكاليف تأشيرة الدخول متعددة المرات لمدة 5 سنوات، إلى جانب المزايا المرتبطة بالعضوية.

أما المتقدمون الموجودون داخل دولة الإمارات عند تقديم الطلب، فتضاف إلى الرسوم الأساسية تكلفة تبلغ 650 درهماً.

وتشير المدة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات إلى إمكانية إنجازها خلال 48 ساعة من تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، مع مراعاة أن المدة الفعلية قد تختلف بحسب طبيعة كل طلب وإجراءاته.

تفعيل المزايا

وتمر المرحلة النهائية بمراجعة طلب التأشيرة والوثائق المقدمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي. وعند صدور الموافقة، يتلقى المتقدم إشعاراً عبر البريد الإلكتروني يتضمن نسخة التأشيرة وتأكيد قبوله في البرنامج.

وبذلك تنتقل العضوية إلى مرحلة التفعيل، ويحصل العضو على المعلومات والتفاصيل اللازمة للاستفادة من الرصيد المخصص للإنفاق والعروض والخدمات الحصرية، بما يتيح له الاستفادة من منظومة الامتيازات طوال زياراته المتكررة إلى دبي.