الإمارات.. الذهب يتراجع في نهاية الأسبوع



تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة آخر جلسات الأسبوع، وفقد غرام الذهب عيار 24 نحو 11.25 درهماً من قيمته، بعد موجة ارتفاع استمرت خلال الجلسات السابقة، فيما عادت الفضة إلى الانخفاض، وسط تقلبات أسعار المعادن النفيسة.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 487.50 درهماً مقابل 498.75 درهماً أمس، بتراجع 11.25 درهماً، فيما هبط عيار 22 إلى 451.50 درهماً مقابل 461.75 درهماً، بانخفاض 10.25 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 432.75 درهماً، وعيار 18 نحو 371 درهماً. كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.09 دراهم مقابل 6.22 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 189.53 درهماً.



الذهب



عيار 24: 487.50 درهماً

عيار 22: 451.50 درهماً

عيار 21: 432.75 درهماً

عيار 18: 371.00 درهماً



الفضة



الغرام: 6.09 دراهم

الأونصة: 189.53 درهماً

الكيلوغرام: 6093.53 درهما