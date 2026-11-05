سوق دبي يواصل التحليق عند مستويات أبريل





سامح الليثي

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، ليواصل التحليق عند مستويات أبريل الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.03% إلى مستوى 6042.65 نقطة، مواكباً حركة النشاط التي شهدتها مؤشرات معظم الأسواق العربية.

واجتذب سوق دبي حصة ناهزت 41% من إجمالي سيولة التداولات المحلية بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 20.7 ألف صفقة.

وقاد «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 23 سهماً في السوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ590.4 مليون درهم، مرتفعاً 1.78% مغلقاً عند 12.52 درهماً.

وارتفعت أسهم الأغذية المتحدة 11.6%، وأليك القابضة 3.8%، وإمباور 3.63%، وجي إف إتش 2.26%، وسلامة 2.22%، فيما انخفضت أسهم أملاك للتمويل 4.86%، والمشرق 2.6%، وطلبات 2.2%، ودبي التجاري 1.76%، وسوق دبي المالي 1.56%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد أنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 76.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 26.3 مليون سهم من أسهم الشركة ما نسبته قرابة 0.8% من رأسمالها بسعر تنفيذ 2.9 درهم للسهم.

وحقق المستثمرون الأجانب بسوق دبي خلال جلسة أمس صافي استثمار 186.7 مليون درهم عبر الشراء بإجمالي 662.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 475.4 مليون درهم.



سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.62% إلى مستوى 9519.82 نقطة محققاً إجمالي قيمة تداولات تخطت 1.93 مليار درهم عبر تنفيذ 33 ألف صفقة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» تداولات سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 394.5 مليون درهم، تلاه سهم «أدنوك للغاز» جاذباً 350.2 مليون درهم.

وارتفعت أسهم برجيل القابضة 14.55%، وألفا داتا 4.5%، وإن إم دي سي 3.7%، وألفا ظبي القابضة 3.45%، وجي إف إتش 3.2%، فيما تراجعت أسهم أريد 4.93%، وإنفستكورب كابيتال 4.64%، والبنك العربي المتحد 4%، وأدنوك للإمداد 3.3%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.6%.



سيولة

وسجلت السيولة الإجمالية في السوقين 3.3 مليارات درهم منها 1.96 مليار درهم في أبوظبي، و1.32 مليار درهم في دبي، عبر تنفيذ 53.7 ألف صفقة.



الأسواق العربية

وعلى صعيد الأسواق العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.56%، والكويتي 0.83%، والقطري 1.84%، ومسقط 0.21%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.99%.



السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.56% ليغلق عند 10095 نقطة، بتداولات 4.2 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8%، والأهلي السعودي بنسبة 2%، وقفز سهم التعاونية بنحو 10% بعد إعلان أرباح الربع الثالث، كما ارتفع أسمنت الجنوب بنحو 2.4%، وأسمنت السعودية بنسبة 2.3%، وصعد سهم سي جي إس بنحو 10%.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 0.3%، وأكوا بنسبة 1.4%، وهبط سهم الاتحاد بنحو 7.3%، ومجموعة صافولا بنسبة 5.7%، وسيسكو القابضة بنحو 4.5%، وسبكيم العالمية بنسبة 2.9%.



مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، فيما ربح رأس المال السوقي 61.156 مليار جنيه ليبلغ عند مستوى 4.050.448 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.99% ليغلق عند مستوى 51152 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.95% ليغلق عند مستوى 63219 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.01% ليغلق عند مستوى 23868 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 2.42% ليغلق عند مستوى 17567 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 1.96% ليغلق عند مستوى 23461 نقطة.



الأردن

وأنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4081.2 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 14.8 مليون دينار، وذلك على إجمالي عدد الأسهم المتداولة البالغ 5.7 ملايين سهم عبر تنفيذ 5221 صفقة.

وأظهرت حركة التداول ارتفاع أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة مع استقرار أسهم بقية الشركات، فيما تصدر نشاط السوق أسهم قطاع الصناعة الذي نما بنسبة 1.99%.