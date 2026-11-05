243.32 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد» خلال 9 أشهر

1.86 مليار درهم إيرادات «تعاونية الاتحاد» بنمو 9.4%

40.6 % نمواً في المبيعات الإلكترونية هو الأسرع في تاريخ التعاونية



أكد محمد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية واصلت تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة إيرادات إجمالية بلغت 1.86 مليار درهم، بنمو نسبته 9.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7.3% لتصل إلى 243.32 مليون درهم، مدعومة بنمو مبيعات التجزئة والإقبال المتواصل على الفروع والمنصات الرقمية.

وقال الهاشمي، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن التعاونية حافظت على مسار نموها للربع الثالث عشر على التوالي، رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال، مؤكداً أن النتائج تعكس متانة نموذج أعمال التعاونية وقوة مركزها المالي وثقة المتعاملين، إلى جانب قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص تدعم استدامة النمو وتعزز القيمة المقدمة للمساهمين والمستهلكين. وأضاف أن استمرار الأداء الإيجابي يستند إلى استراتيجية واضحة ترتكز على التميز التشغيلي وتطوير الخدمات والاستثمار في مستقبل قطاع التجزئة، مشيراً إلى أن ثقة المتعاملين وولاءهم يمثلان أحد أهم محركات نجاح التعاونية، ويدفعانها إلى مواصلة تحسين تجربة التسوق وتوفير منتجات متنوعة تجمع بين الجودة والأسعار التنافسية وسهولة الوصول.

مبيعات التجزئة

وأوضح الهاشمي أن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.48 مليار درهم، بما يعكس نجاح جهود التعاونية في تعزيز تنافسية فروعها وتطوير تجربة التسوق، بالتزامن مع تنامي الإقبال على قنوات البيع الرقمية. وأشار إلى أن التعاونية تركز على تقديم تجربة تسوق متكاملة تضع المتعامل في صميم أولوياتها، وتوفر له خيارات متعددة ومرنة تتناسب مع احتياجاته وأنماط الاستهلاك المتغيرة، مؤكداً أن تطوير الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إلى المنتجات يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية أعمالها.

التحول الرقمي

وفي سياق التحول الرقمي، أكد الهاشمي أن ارتفاع المبيعات الإلكترونية بنسبة 40.6% يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاونية، بعدما سجلت منصاتها الرقمية أسرع نمو في تاريخ أدائها، وهو ما يعكس نجاح الاستثمارات الموجهة إلى تطوير قنوات البيع الإلكترونية ومواكبة التحولات المتسارعة في سلوك المستهلكين. وقال: «لا ننظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة بيع إضافية فحسب، بل باعتبارها ركيزة استراتيجية في مستقبل أعمالنا، ونعمل على تطويرها باستمرار لتوفير تجربة أكثر سهولة وسرعة ومرونة، تضمن وصول خدماتنا ومنتجاتنا إلى المتعاملين أينما كانوا». وأضاف أن التكامل بين الفروع التقليدية والمنصات الإلكترونية يعزز قدرة التعاونية على تلبية احتياجات المتسوقين، وتوفير تجربة أكثر مرونة، بما يواكب تطورات قطاع التجزئة وتنامي الاعتماد على الحلول الذكية والرقمية.

كفاءة التشغيل

وحول الأداء الربحي، أوضح الهاشمي أن النتائج المحققة تعكس كفاءة إدارة الموارد وجودة الأداء المالي والتشغيلي، وقدرة التعاونية على تحقيق التوازن بين التوسع في الأعمال وتعزيز الربحية.وأكد أن التعاونية تحرص على تحقيق نمو مستدام يستند إلى أسس مالية وتشغيلية متينة، بما يعزز قدرتها على مواصلة الاستثمار في تطوير أعمالها وخدماتها، والمحافظة على تنافسيتها في السوق المحلية.

وشدد الهاشمي على أن النتائج الإيجابية تمثل دافعاً لمواصلة تطوير أعمال التعاونية، وليست محطة للتوقف، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين. وقال: «سنواصل التركيز على المتعاملين باعتبارهم محور جميع قراراتنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة لمجتمعنا ومساهمينا»، مؤكداً أن ثقة المتعاملين تمثل مصدر قوة التعاونية، فيما يشكل رضاهم المعيار الحقيقي لنجاحها.