الإمارات.. الذهب يقفز 14.75 درهماً للغرام



واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ قفز سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 14.75 درهماً، مقترباً من مستوى 500 درهم، في ثالث جلسة صعود متتالية، فيما سجلت الفضة مكاسب جديدة، وسط استمرار ارتفاع أسعار المعادن النفيسة.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 498.75 درهماً مقابل 484 درهماً أمس، بزيادة 14.75 درهماً، فيما ارتفع عيار 22 إلى 461.75 درهماً مقابل 448.25 درهماً، بمقدار 13.50 درهماً. وسجل عيار 21 نحو 442.75 درهماً، وعيار 18 نحو 379.50 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 6.22 دراهم مقابل 6.11 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 193.61 درهماً.



الذهب



عيار 24: 498.75 درهماً

عيار 22: 461.75 درهماً

عيار 21: 442.75 درهماً

عيار 18: 379.50 درهماً



الفضة



الغرام: 6.22 دراهم

الأونصة: 193.61 درهماً

الكيلوغرام: 6224.70 درهماً