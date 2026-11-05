«فلاي دبي» تمدد تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام وأبها حتى 9 نوفمبر

مددت فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، بما فيها الرياض والدمام وأبها، حتى 9 نوفمبر، في ظل الأوضاع الراهنة، مع مواصلة متابعة الوضع وإطلاع العملاء على أي تعديلات تطرأ على جدول رحلاتها عبر قنواتها الرسمية.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية ، حيث تم تمديد تعليق رحلات فلاي دبي إلى عدد من الوجهات في المملكة بما في ذلك الرياض والدمام و أبها حتى ٩ نوفمبر . نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا».

وأضاف: «نوصي عملاءنا بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الرحلات».