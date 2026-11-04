استديوهات دبي تحافظ على أدنى سعر عند 660 ألف درهم

الوحدات العائلية الأكبر تتجه نحو المناطق الأعلى سعراً

كشف تقرير حديث لـ«ريدين» المتخصصة في توفير البيانات والأبحاث والتحليلات العقارية عن تحول لافت في خريطة إطلاق الاستوديوهات السكنية الجديدة في دبي، مع اتجاه نسبة متزايدة من المشاريع إلى المناطق الأقل سعراً، ما أسهم في إبقاء سعر الدخول إلى هذه الفئة من الوحدات قريباً من 660 ألف درهم، رغم ارتفاع أسعار الاستوديوهات داخل شرائح السوق المختلفة.

وبحسب التقرير الذي يغطي إطلاقات المشاريع على المخطط في دبي خلال الفترة من 2024 حتى النصف الأول من 2026، ارتفعت حصة إطلاقات الاستوديوهات في الثلث الأقل سعراً من مناطق دبي من نحو 25 % في النصف الأول من 2024 إلى 48 % في النصف الأول من 2026، في تحول يعكس تغيراً في التوزيع الجغرافي للمنتج السكني الجديد، وفي المقابل اتخذت الوحدات الأكبر اتجاهاً معاكساً، إذ انخفضت حصة إطلاقات الشقق المكونة من 3 غرف في المناطق الأقل سعراً من 42 % إلى 19 % خلال الفترة نفسها.

660 ألف درهم

وأظهر التقرير أن وسيط سعر الدخول للاستوديوهات بقي عند نحو 660 ألف درهم عند مقارنة إطلاقات 2024 بإطلاقات 2025 و2026 مجتمعة، إلا أن استقرار هذا الرقم يخفي تغيراً مهماً في مواقع الإطلاقات.

فقد ارتفع وسيط سعر الاستوديو في الثلث الأقل سعراً من المناطق من 600 ألف درهم إلى 620 ألف درهم، كما ارتفع في بقية مناطق السوق من 703 آلاف إلى 750 ألف درهم، ورغم ارتفاع السعر داخل المجموعتين، بقي الوسيط الإجمالي عند 660 ألف درهم، نتيجة ارتفاع حصة المناطق الأرخص من إطلاقات الاستوديو من 31 % إلى 52 % وفق المقارنة المجمعة التي أجراها التقرير بين 2024 و2025 – 2026.

وقدر التقرير أنه لو جرى إطلاق استوديوهات 2025 و2026 وفق التوزيع الجغرافي نفسه المسجل في 2024، لبلغ وسيط سعر الدخول نحو 685 ألف درهم، أي أعلى بنحو 4 % من المستوى الفعلي البالغ 660 ألف درهم، وخلص إلى أن الحفاظ على حجم تذكرة الدخول جاء إلى حد كبير نتيجة الانتقال إلى مناطق أقل سعراً، وليس نتيجة ثبات الأسعار داخل المناطق نفسها.

ما المناطق الأقل سعراً؟

ويعرّف التقرير «الثلث الأقل سعراً» بصورة منفصلة لكل نوع من الوحدات، من خلال ترتيب مناطق دبي وفق وسيط سعر الإطلاق للقدم المربعة لذلك النوع، وبالنسبة للاستوديوهات يضم الثلث الأقل سعراً 17 منطقة من أصل 49 منطقة تُطرح فيها هذه الوحدات، عند مستوى يبلغ 1584 درهماً للقدم المربعة أو أقل.

وتظهر خريطة أبرز مناطق إطلاق الاستوديوهات تغيراً واضحاً خلال الفترة، ففي 2024 تصدرت قرية جميرا الدائرية القائمة بـ60 مشروعاً، بينما انتقلت الصدارة في النصف الأول من 2026 إلى مدينة دبي الصناعية، وأشار التقرير إلى أن 4 من بين أبرز 7 مناطق لإطلاق الاستوديوهات في النصف الأول من 2026 أصبحت ضمن الثلث الأقل سعراً، مقابل منطقتين فقط من بين أبرز 5 مناطق في 2024.

وتظهر قائمة أبرز مناطق إطلاق الاستوديوهات في النصف الأول 2026 كلاً من مدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، وأرجان، ومدينة دبي للإنتاج، ودبي الجنوب، وقرية جميرا الدائرية، في مؤشر على اتساع جغرافية الإطلاقات بعيداً عن المواقع الأعلى سعراً، ولا يعني ورود جميع هذه المناطق في القائمة أنها جميعاً مصنفة ضمن «الثلث الأرخص»، إذ يحدد التقرير أن 4 فقط من المناطق السبع المتصدرة تقع ضمن هذه الشريحة.

وحدات عائلية

وفي مقابل انتقال الاستوديوهات نحو المناطق الأقل سعراً، رصد التقرير اتجاهاً مختلفاً في الوحدات المكونة من 3 غرف نوم، إذ لم تكن أي من المناطق المتصدرة لإطلاق هذه الوحدات في النصف الأول 2026 ضمن الثلث الأقل سعراً، مقارنة بـ3 مناطق من أصل 6 في 2024، كما حافظت جزر دبي على صدارة إطلاقات هذه الفئة خلال الفترات التي درسها التقرير، وسجلت وحدها 75 مشروعاً في 2025، بما يعادل خُمس إجمالي مشاريع تلك السنة.

وخلص التقرير إلى أن السوق بات يتحرك في اتجاهين عند طرفي سلم الوحدات السكنية، فبينما ظلت وحدات الغرفة والغرفتين أكثر استقراراً من حيث توزيع مناطق الإطلاق، تحركت الاستوديوهات نحو المناطق الأرخص، في حين اتجهت الوحدات العائلية الأكبر نحو مناطق أعلى سعراً.

وتستند الدراسة إلى متتبع إطلاقات المشاريع لدى «ريدين»، وتشمل 1961 مشروعاً أُعلن عنها بين يناير 2024 ويونيو 2026، منها 1691 مشروع شقق، وشدد التقرير على أن البيانات ترصد أسعار الطرح المعلنة عند إطلاق المشاريع، وليس أسعار صفقات البيع الفعلية، وبالتالي فإن التحليل يقيس سياسة المطورين في طرح وتسعير المشاريع الجديدة، ولا يحدد ما إذا كانت الوحدات قد بيعت فعلياً.