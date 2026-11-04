«طيران الإمارات» تحتفل بمهرجان «ديوالي» على رحلاتها إلى 9 وجهات هندية

كشفت طيران الإمارات عن تقديم مجموعة من التجارب الاحتفالية الخاصة بمناسبة مهرجان «ديوالي»، المعروف بمهرجان الأضواء الهندي، على رحلاتها بين دبي و9 وجهات في الهند يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، تشمل تقديم الحلويات الهندية التقليدية للمسافرين في جميع درجات السفر، إلى جانب قوائم طعام خاصة في صالات الناقلة، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه الهندية على متن الطائرات.

وتشمل الوجهات التي ستشهد هذه الاحتفالات كلاً من أحمد آباد، وبنغالورو، وكوتشي، وتشيناي، ودلهي، وحيدر آباد، وتريفاندروم، وكولكاتا، ومومباي، في خطوة تعكس اهتمام الناقلة بتقديم تجارب سفر تتناسب مع المناسبات الثقافية لعملائها.

حلويات تقليدية

وسيحظى المسافرون في الدرجتين السياحية والسياحية الممتازة بفرصة تذوق حلوى «موتيشور لادو» الهندية التقليدية، المصنوعة من دقيق الحمص والقطر والمنكهة بالهيل والزعفران والفستق، إلى جانب وجباتهم الرئيسية.

أما المسافرون في الدرجتين الأولى والأعمال، فسيستمتعون أيضاً بحلوى «كاجو بيستا رول»، المصنوعة من الكاجو والفستق والفواكه المجففة والمكسرات، والمنكهة بالورد والمغطاة برقائق فضية صالحة للأكل.

وتقدم صالات طيران الإمارات للدرجتين الأولى والأعمال في دبي، خلال الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر، تشكيلة من الأطباق الهندية التقليدية، تشمل «فادا باف» مع صلصات التمر الهندي والنعناع، إلى جانب مجموعة من الحلويات، مثل «مالاي ساندويتش» و«مانجو ديلايت» و«مالاي رول» و«غاجار كا حلوى».

كما توفر صالات درجة الأعمال أصنافاً متنوعة من المقبلات الهندية، تشمل سمبوسة الخضروات و«أونيون كاتشوري» وسمبوسة البانير، بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات التقليدية.

وتمتد الاحتفالات إلى صالات الناقلة في كيب تاون وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث تقدم تشكيلة من الحلويات الهندية، من بينها «البرفي» و«الجليبي» وحلوى جوز الهند.

وعلى صعيد الترفيه الجوي، تتيح طيران الإمارات للمسافرين عبر نظامها الترفيهي «ice» الاختيار من بين ما يصل إلى 157 فيلماً هندياً، تشمل أحدث إنتاجات بوليوود، إلى جانب أفلام إقليمية بتسع لغات هندية، منها التاميلية والتيلوغوية والمالايالامية والكانادا والماراثية والبنجابية والبنغالية والغوجاراتية والبوجبورية.

كما يوفر النظام 14 برنامجاً تلفزيونياً هندياً، فضلاً عن 40 ألبوماً موسيقياً وقائمة تشغيل هندية، بما يمنح المسافرين خيارات ترفيهية متنوعة تعكس أجواء المناسبة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود طيران الإمارات لتعزيز تجربة السفر من خلال تقديم خدمات ومنتجات تراعي التنوع الثقافي لعملائها، وتجمع بين الضيافة الجوية والمأكولات التقليدية والترفيه، بما يعزز ارتباط الناقلة بالأسواق التي تخدمها.