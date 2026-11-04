26 رحلة أسبوعياً تنعش السياحة والسفر بين الإمارات وأرمينيا

ارتفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وأرمينيا إلى 26 رحلة أسبوعياً تشغّلها 3 ناقلات وطنية، هي «فلاي دبي»، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، في مؤشر على تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين، مدعوماً بتوسيع شبكة الربط الجوي وتسهيلات الدخول والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية السياحية والفندقية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «تريد أرابيا»، أسهم إطلاق الاتحاد للطيران 10 رحلات أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية يريفان في يونيو 2026، إلى جانب الرحلات القائمة التي تشغّلها فلاي دبي والعربية للطيران أبوظبي، في رفع إجمالي الرحلات المباشرة إلى 26 رحلة أسبوعياً، بما يعادل نحو 112 رحلة شهرياً، الأمر الذي يعزز خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال، ويدعم نمو الحركة السياحية المتبادلة.

وتسهم تسهيلات الدخول إلى أرمينيا في دعم الطلب على السفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يستفيد مواطنو دول المجلس وفئات مؤهلة من المقيمين من إمكانية الدخول دون تأشيرة، وفق الترتيبات المعلنة التي تمتد حتى يوليو 2027.

وتعزز هذه التسهيلات جاذبية أرمينيا وجهةً سياحيةً للمسافرين من المنطقة، خصوصاً مع تنوع مقوماتها الطبيعية والجبلية والتاريخية، وتوسع الخيارات الفندقية خارج العاصمة يريفان.