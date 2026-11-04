سوق دبي الأفضل عربياً بأعلى مكاسب يومية في 7 أشهر





سجل سوق دبي قفزة قوية بنسبة 3.96% إلى مستوى 6040.74 نقطة، ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، محققاً أكبر مكاسب يومية في نحو 7 أشهر، وأعلى مستوى في نحو 4 أشهر، ليحقق أرباحاً ناهزت 33.85 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 967.2 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 1.001 تريليون درهم.

وحقق سوق دبي عبر 28.7 ألف صفقة حجم سيولة تجاوز 2.1 مليار درهم مختصا بحصة 57% من إجمالي السيولة التي حققتها أسواق المال المحلية في جلسة أمس، والتي تخطت بدورها 3.7 مليارات درهم عبر تنفيذ 63.4 ألف صفقة تداول.

وجاء النمو القياسي لسوق دبي مدفوعاً بصافي استثمار ضخم من قبل المستثمرين الأجانب بقيمة بلغت 237.6 مليون درهم، عبر تجاوز الشراء 1.1 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 866.6 مليون درهم.

وشهد السوق نمواً ملحوظاً حتى إغلاق الجلسة في ظل نشاط مباشر من 3 قطاعات أساسية شملت قطاع العقارات والقطاع المالي وقطاع الصناعة.

واختص سهم إعمار العقارية بأكثر من 50% من السيولة التي حققتها السوق بما يتجاوز مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.4% لـ12.30 درهماً، تلاه سهم «إعمار للتطوير» مختصاً بدوره بحوالي 25% من سيولة الأسهم بأكثر من 573.5 مليون درهم، حيث نما سعره بنسبة 4.9% إلى 14.58 درهماً مع إغلاق الجلسة.

وارتفعت أسهم أملاك للتمويل 13.3%، واتحاد إنيرجي 12.94%، ودو 7.8%، والإمارات دبي الوطني 6.09%، ودبي الإسلامي 5.7%، فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 5%، ومزايا القابضة 5%، وأجيليتي للمخازن 5%، ويونيكاي للأغذية 4.86%، وشعاع كابيتال 0.92%.



سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي عند 9461.41 نقطة منخفضاً هامشياً بنسبة 0.02%، محققا إجمالي قيمة تداولات تخطت 1.6 مليار درهم عبر 34.7 ألف صفقة.

وتصدر سهم «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 253.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بـ171 مليون درهم، واجتذب سهم «أبوظبي الأول» سيولة بـ170 مليون درهم.

وصعدت أسهم دار التمويل 6.84%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 6.53%، والدار العقارية 6.5%، وأبوظبي الإسلامي 5.94%، وحياة للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم العالمية القابضة 5%، وأرام 4.4%، وجي إف إتش 3.2%، وإن إم دي سي 2.47%، والشارقة للأسمنت 2.2%.



الأسواق العربية

وعلى صعيد الأسواق العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ صعد مؤشر «تاسي» السعودي 1.65%، والكويتي 0.53%، والقطري 2.81%، ومسقط 0.54%، والبحرين 0.14%، وخارج دول الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.83%.



السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 1.65% ليغلق عند 10039 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، بتداولات 4.5 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 2.2%، والأهلي بنسبة 2.7%، فيما سجل سهم أرامكو السعودية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%.

وتصدرت أسهم الغاز القابضة والآمار ونسيج وسي جي إس وملاذ للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفعت أسهم طيران ناس ورتال والخريف وأفالون فارما بنسب تراوحت بين 3% و4%.

في المقابل، هبط سهم أسمنت ينبع بنسبة 4% عند 12.90 ريالاً.



مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 99.221 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.989.292 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 2.83% ليغلق عند مستوى 50650 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.91% ليغلق عند مستوى 62624 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.83% ليغلق عند مستوى 23634 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.02% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.98% ليغلق عند مستوى 23011 نقطة.



الأردن

وأنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته عند 4074 نقطة، مرتفعاً 0.91%، محققاً حجم تداول إجمالي وصل إلى 13.4 مليون دينار مدفوعة بنشاط قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 2.1%، وقطاع الخدمات الذي ارتفع 0.8%، والقطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 0.51% بنهاية جلسة أمس.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5.5 ملايين سهم عبر 4037 صفقة تداول ضمن 103 شركات جرى تداول أسهمها، حيث ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل انخفاض أسعار 22 شركة مع ثبات بقية الأسهم عند مستواها السعري.