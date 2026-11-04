«طيران الإمارات» تعيد تشغيل «إيرباص A380» على خط هيوستن



أعادت طيران الإمارات تشغيل طائرتها العملاقة من طراز «إيرباص A380» على خط دبي – هيوستن في الولايات المتحدة، اعتباراً من الأول من نوفمبر، لتوفر 484 مقعداً على الرحلة اليومية التي تستغرق 17 ساعة، في خطوة تعزز السعة المقعدية للناقلة على أحد أطول خطوطها الجوية، وتعيد خدمات الدرجة الأولى والسياحية الممتازة إلى هذا المسار.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص في شؤون الطيران، رفعت الناقلة السعة المقعدية على رحلات هيوستن بنسبة 75 %، مقارنة بطائرات «بوينغ 777-200LR» التي كانت تشغل الخط حتى 31 أكتوبر الماضي بسعة 276 مقعداً، ما يمثل إضافة 208 مقاعد لكل رحلة، ونحو 2912 مقعداً أسبوعياً في الاتجاهين.

وتضم طائرة «إيرباص A380» المخصصة لهذا الخط أربع درجات سفر، تشمل 14 مقعداً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب 338 مقعداً في الدرجة السياحية، بما يعزز خيارات السفر المتاحة للمسافرين بين دبي والولايات المتحدة.

وتعود بداية تشغيل طيران الإمارات لرحلاتها إلى هيوستن إلى ديسمبر 2007، عندما دشنت الخط باستخدام طائرات «بوينغ 777-200LR»، قبل الانتقال إلى طائرات «بوينغ 777-300ER» في مارس 2012، ثم إدخال طائرات «إيرباص A380» للمرة الأولى في ديسمبر 2014.

واستمرت الناقلة في تشغيل الطائرة العملاقة على الخط بصورة يومية حتى مطلع عام 2020، قبل أن تعيد تشغيلها في ديسمبر 2022، ثم شهدت الخدمة تغييرات تشغيلية خلال عام 2026، حيث استُخدمت الطائرة حتى 24 أغسطس الماضي، قبل العودة مؤقتاً إلى «بوينغ 777-200LR»، وصولاً إلى استئناف تشغيل «A380» مطلع نوفمبر.

وأظهرت بيانات وزارة النقل الأمريكية أن طيران الإمارات نقلت أكثر من 3.5 ملايين مسافر بين دبي وهيوستن في الاتجاهين خلال الفترة من ديسمبر 2007 حتى فبراير 2026، من بينهم نحو 249 ألف مسافر خلال الإثني عشر شهراً المنتهية في فبراير الماضي، وفق الأرقام التي أوردها التقرير.

وتشير بيانات الحجوزات إلى أن نحو 70 % من حركة المسافرين على الخط ترتبط برحلات مواصلة عبر مطار دبي الدولي، ما يعكس دوره محوراً رئيسياً لربط الولايات المتحدة بأسواق آسيا والشرق الأوسط.

وتصدرت الهند قائمة الأسواق الأكثر ارتباطاً برحلات هيوستن عبر دبي، تلتها باكستان والسعودية والفلبين وتايلاند والكويت وماليزيا وإيران وبنغلاديش وسنغافورة، فيما برزت مدن مومباي وحيدر آباد وبنغالورو وكراتشي ودلهي ومانيلا وتشيناي والدمام وأحمد آباد وكوتشي ضمن أبرز الوجهات التي يستخدم مسافروها هذا الخط.