الإمارات.. الذهب يقفز 11 درهماً والفضة تعود للارتفاع



سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ قفز سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 11 درهماً، ليصل إلى 484 درهماً، مسجلاً أكبر زيادة يومية خلال الأسبوع الجاري، فيما عادت الفضة إلى الصعود بعد تراجعها في تعاملات أمس.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 484 درهماً مقابل 473 درهماً أمس، بزيادة 11 درهماً، فيما صعد عيار 22 إلى 448.25 درهماً مقابل 438 درهماً، بارتفاع 10.25 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 429.75 درهماً، وعيار 18 نحو 368.50 درهماً. وفي المقابل، ارتفع سعر غرام الفضة إلى 6.11 دراهم مقابل 5.83 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 190.06 درهماً.



الذهب



عيار 24: 484 درهماً

عيار 22: 448.25 درهماً

عيار 21: 429.75 درهماً

عيار 18: 368.50 درهماً



الفضة



الغرام: 6.11 دراهم

الأونصة: 190.06 درهماً

الكيلوغرام: 6110.57 دراهم