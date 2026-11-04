أين تستأجر شقة من غرفة وصالة في دبي بأقل من 60 ألف درهم سنوياً؟



أظهرت بيانات «رؤى المجتمعات السكنية» لشهر نوفمبر، الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، أن المستأجرين في دبي يمكنهم العثور على شقق من غرفة وصالة بمتوسط إيجار سنوي لا يتجاوز 60 ألف درهم في 6 مناطق بالإمارة، تتصدرها المدينة العالمية بمتوسط إيجار سنوي معروض يبلغ 45,749 درهماً، وجاءت منطقتا النهدة والورقاء في المرتبة الثانية بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 55 ألف درهم لكل منهما، فيما سجلت ديرة والورسان ودبي الجنوب متوسط إيجار سنوياً يبلغ 60 ألف درهم للشقق من الفئة نفسها.



50 منطقة



ووسّعت «بروبرتي فايندر» نطاق تغطية بيانات «رؤى المجتمعات السكنية» خلال نوفمبر، ليشمل 50 منطقة في دبي، مقارنة بـ40 منطقة في الإصدارات السابقة، ما يتيح مقارنات أوسع لمتوسطات الإيجارات وأسعار البيع المعروضة وتقييمات المناطق، وشملت الإضافات الجديدة المدينة العالمية والورقاء والورسان.



خيارات الشراء

وعلى صعيد شراء العقارات أظهرت البيانات أن متوسط سعر البيع المعروض لشقة من غرفة وصالة في المدينة العالمية يبلغ 813 ألف درهم، فيما يصل إلى 950 ألف درهم في منطقة القوز، وهما من المناطق التي أضيفت إلى التغطية خلال نوفمبر، كما تتضمن البيانات منطقة تاون سكوير، التي شملتها الإصدارات السابقة، بمتوسط سعر بيع معروض يبلغ 930 ألف درهم للشقة من الفئة نفسها.

وبالنسبة للمستأجرين الذين يبحثون عن خيارات بميزانية أعلى أظهرت البيانات أن متوسط الإيجار السنوي المعروض لشقة من غرفة وصالة يبلغ 100 ألف درهم في كل من مردف ومدينة محمد بن راشد، وهما أيضاً من المناطق المضافة حديثاً إلى التغطية.

وتعكس الأرقام الواردة في التقرير متوسطات أسعار العقارات المعروضة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ولا تمثل القيم الفعلية لعقود الإيجار المبرمة أو صفقات البيع المنجزة، فيما تقتصر جميع المقارنات السعرية على الشقق المكونة من غرفة وصالة.



غراف:



متوسط الإيجار السنوي لشقة من غرفة وصالة المنطقة

45,749 درهماً المدينة العالمية

55,000 درهم النهدة

55,000 درهم الورقاء

60,000 درهم ديرة

60,000 درهم الورسان

60,000 درهم دبي الجنوب