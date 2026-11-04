«الاتحاد للطيران» تمدد إلغاء رحلات الرياض والدمام حتى 19 نوفمبر



مددت الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلات الركاب والشحن الجوي بين أبوظبي وكل من الرياض والدمام في المملكة العربية السعودية حتى 19 نوفمبر الجاري، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في حركة الطيران، فيما تستعد لاستئناف عدد من رحلاتها بين أبوظبي وجدة اعتباراً من 6 نوفمبر.

وأوضحت الناقلة، في تحديث على موقعها الالكتروني أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات في الاتجاهين بين أبوظبي والرياض، وكذلك بين أبوظبي والدمام، سواء رحلات نقل الركاب أم عمليات الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الإلغاء سيستمر حتى يوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

وفي المقابل، أعلنت الاتحاد للطيران اعتزامها استئناف تشغيل أربع رحلات بين أبوظبي وجدة اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر الجاري، تشمل الرحلتين EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي.

وأكدت الناقلة أن بقية رحلاتها بين أبوظبي وجدة ستواصل العمل وفق الجداول التشغيلية المقررة، في خطوة تعكس استمرار خدماتها إلى المدينة السعودية بالتزامن مع تعليق العمليات إلى الرياض والدمام.

ودعت الاتحاد للطيران المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع الشركة للاطلاع على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، والتأكد من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قبل التوجه إلى المطار.

وأشارت إلى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال قابلة للتغير، ما قد يستدعي إدخال تعديلات إضافية على جداول الرحلات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الناقلة أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين ومساعدتهم في ترتيب خيارات السفر البديلة، مشددة على أن سلامة وراحة المسافرين وأفراد أطقم الطائرات تظلان في مقدمة أولوياتها.