إجراءات جديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 4 نوفمبر



دخلت متطلبات جديدة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، تلزم جميع المسافرين المتجهين إليها، بمن فيهم ركاب رحلات الترانزيت عبر المطارات الأمريكية، بتعبئة نموذج إقرار وتوقيعه قبل إنهاء إجراءات السفر، ما لم تنطبق عليهم استثناءات رسمية.

وبحسب تحديث نشرته طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بدأ تطبيق المتطلبات الجديدة على جميع المسافرين المغادرين إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر 2026.



الكونغو

وأوضحت الناقلة أن النموذج الجديد يتضمن إقراراً من المسافر بعدم وجوده في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأيام الـ21 السابقة للصعود إلى الطائرة، مع ضرورة التأكد من صحة ودقة جميع المعلومات المقدمة. ويتعين على كل مسافر تعبئة نموذج إقرار منفصل وتوقيعه، فيما يُسمح للممثل المفوض باستكمال النموذج والتوقيع نيابة عن المسافر في الحالات المسموح بها.



نسخة ورقية



وأكدت طيران الإمارات ضرورة طباعة النموذج من الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية، وتعبئته وتقديم نسخة ورقية منه عند إنهاء إجراءات السفر للتحقق من استيفاء المتطلبات الجديدة.

وبالنسبة للمسافرين الذين يواصلون رحلاتهم عبر نقاط الربط، فقد تجري عملية التحقق من النموذج عند بوابة الصعود إلى الطائرة.

ودعت التعليمات المسافرين إلى استكمال الإجراءات المطلوبة قبل التوجه إلى المطار، لضمان الالتزام بمتطلبات السفر الأمريكية وتجنب أي تأخير محتمل أثناء إنهاء إجراءات السفر أو الصعود إلى الطائرة.