أسهم دبي خضراء للجلسة الثانية .. وسط تباين المؤشرات العربية

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 0.05% إلى مستوى 5810.86 نقاط، رابحاً مكاسب ناهزت 232.7 مليون درهم، مواكباً حركة النشاط التي شهدتها مؤشرات معظم الأسواق العربية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 967 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 967.2 مليار درهم ، فيما شهد السوق تداولات بقيمة 979.5 مليون درهم عبر 17.5 ألف صفقة.

وقاد سهما «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» ارتفاعات 25 سهماً في السوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ440.3 مليون درهم مرتفعاً 2.4% مغلقاً عند 11.78 درهماً.

وارتفعت أسهم إعمار للتطوير 10.7% عند 13.9 درهماً، وأرامكس 2.7%، وريم للاستثمار 2.1%، واكتتاب القابضة 2%، فيما انخفضت أسهم دو 3.7 %، ووطنية 3.55%، وسلامة 2.9%، وأمان 2.97%، وتبريد 2.2%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 71 مليون درهم عبر تداول 26.3 مليون سهم بسعر تنفيذ 2.7 درهم للسهم الواحد.

وحقق المستثمرون الأجانب بسوق دبي صافي استثمار 104.2 ملايين درهم عبر الشراء بإجمالي 505.6 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 401.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي منخفضاً بنسبة 0.29% إلى مستوى 9462.91 نقطة. وتصدر سهم «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 139.9 مليون درهم، تلاه بنك «أبوظبي التجاري» جاذباً 107.1 ملايين درهم.

وصعدت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 6.3%، وجي إف أتش 6.04%، وأدنوك للإمداد 2.2%، وإنفستكورب كابيتال 2.04%، وسبيس 42 1.58%، في المقابل، تراجعت أسهم سوداتل 4.9%، وحياة للتأمين 4.7%، وأرام 3.6%، وإشراق للاستثمار 3.36%، وأمريكانا للمطاعم 3.2%.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.07 %، ومسقط 0.55 %، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.93 %، وقطر 0.24 %، والبحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.76 %.

السعودية

تراجع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة طفيفة 0.07% الى مستوى 9876 نقطة مدفوعاً بتقلص أسهم في القطاع المالي والصحي.

وانخفضت أسهم سليمان الحبيب ومصرف الإنماء والبحري وعلم وينساب وبنك البلاد وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و3%، وتراجع سهم الماجدية 9.1%، ودله 5.4%، والوسائل الصناعية 3.5%، وميدغلف للتأمين بـ1.1%.

وتصدر سهما العمران والطباعة والتغليف الشركات المرتفعة بنسبة 6%، وصعد سهم الماجد للعود بنحو 5%، وسال بنسبة 4%، وبي سي آي بنحو 3%، والأندلس بنسبة 1%.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.2% عند 26.16 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 155 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3.886 تريليونات جنيه وسجلت قيمة التداولات نحو 8.3 مليارات جنيه.

وأظهرت اتجاهات التداول أن تعاملات المصريين مالت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 218 مليون جنيه، وأيضاً تعاملات العرب بصافي قيمة 9.7 ملايين جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 228 مليون جنيه.

ووفق حركة المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 50104 نقاط، كما نما مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.

الأردن

كذلك أنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته على انخفاض بلغت نسبته 0.21%، ليغلق عند مستوى 4037.64 نقطة، بانخفاض 8.41 نقاط مقارنة بجلسة الإغلاق السابقة.

وجاء التراجع مدفوعاً بضغوطات بيعية على أسهم قيادية بمقدمتها قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، متأثراً بهبوط سهم مناجم الفوسفات الأردنية القيادي بنسبة 0.78%، وسجل قطاع الخدمات انخفاض بنسبة 0.34% مع تراجع سهم مصفاة البترول الأردنية بنسبة 0.45%، فيما تأثر القطاع المالي سلباً بهبوط سهم بنك الاتحاد بنسبة 0.57% بختام الجلسات.