«دناتا» تستثمر 127 مليون درهم لتحديث معداتها في 3 مطارات إيطالية

استثمرت «دناتا» أكثر من 127 مليون درهم (30 مليون يورو) في تحديث أسطول معدات الخدمات الأرضية التابعة لها في إيطاليا منذ عام 2024، ضمن برنامج شمل إدخال أكثر من 550 معدة حديثة إلى عملياتها في مطارات روما فيوميتشينو وميلانو مالبينسا وميلانو ليناتي، لترتفع حصة المعدات الكهربائية إلى أكثر من 60 % من إجمالي أسطول الشركة في السوق الإيطالية.

وتعتزم الشركة إدخال أربع حافلات كهربائية جديدة إلى الخدمة في مطار روما فيوميتشينو بحلول منتصف نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز كفاءة نقل المسافرين بين مباني المطار والطائرات، والحد من الانبعاثات الناتجة عن العمليات الأرضية.

وتشغّل «دناتا» حالياً أكثر من 1000 معدة أرضية آلية في إيطاليا، تشمل جرارات الأمتعة، وسلالم صعود المسافرين، والسيور الناقلة، ومعدات تحميل الطائرات، وجرارات دفع الطائرات، وحافلات نقل الركاب، بما يعكس اتساع نطاق عملياتها في أحد أبرز أسواق الطيران الأوروبية.

وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 60 شركة طيران في المطارات الإيطالية الثلاثة، مستعينة بقوة عاملة تضم نحو 5000 موظف، وتتولى «دناتا» سنوياً مناولة أكثر من 150 ألف رحلة جوية، وخدمة 46 مليون مسافر، والتعامل مع نحو 18 مليون حقيبة سفر.

وتصبح «دناتا» أول شركة للمناولة الأرضية تستخدم حافلات «VEGA» الكهربائية الجديدة، التي تصنعها شركة «كوبوس» المتخصصة في حافلات المطارات، وستنضم الحافلات الأربع إلى أسطول الشركة في مطار روما فيوميتشينو، الذي يضم حالياً 40 حافلة، بينها 23 حافلة كهربائية.

وتوفر الحافلات الجديدة طاقة استيعابية أعلى مقارنة بالحافلات التقليدية المستخدمة في المطارات، إلى جانب أنظمة محسّنة للتحكم بدرجات الحرارة، وأبواب أعيد تصميمها لتسريع صعود المسافرين ونزولهم، ومن شأن هذه الخصائص تقليص زمن نقل الركاب، والمساهمة في تسريع تجهيز الطائرات للرحلات التالية.

وتعتمد الحافلات على تقنيات بطاريات متطورة، تتيح تشغيلها دون انبعاثات مباشرة من العوادم، فيما يخضع السائقون والفرق التشغيلية لبرامج تدريب متخصصة، لضمان دمجها بكفاءة وأمان في العمليات اليومية.

ويمتد برنامج التحديث إلى معدات مناولة الأمتعة والشحن وخدمة الطائرات وتحريكها على الأرض، مع إدخال تقنيات سلامة متقدمة لمساعدة السائقين أثناء المناورة والاقتراب من الطائرات، بما يعزز السلامة التشغيلية، ويرفع جودة الخدمات.

وفي المواقع التي لا تسمح متطلباتها التشغيلية بالتحول الكامل إلى الكهرباء تعمل «دناتا» على تحويل المعدات العاملة بالديزل تدريجياً لاستخدام الوقود المنتج من الزيوت النباتية المعالجة هيدروجينياً (HVO)، باعتباره بديلاً متجدداً، يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وتواصل الشركة التنسيق مع إدارات المطارات لتوسيع استخدام المعدات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بما يدعم خطط تحديث الأسطول، ويعزز كفاءة عملياتها في المطارات الإيطالية الثلاثة.