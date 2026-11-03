6.5 مليارات درهم تصرفات قياسية لعقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 6.5 مليارات درهم، تمت عبر 1180 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 790 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 39 مبايعة لمبانٍ، و97 مبايعة لأراضٍ، و654 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.8 مليون درهم تمت عبر 228 معاملة، منها 33 رهناً لمبانٍ، و62 رهناً لأراضٍ، و133 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 162 هبة بقيمة 1.6 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت دبي في مستهل تعاملات الأسبوع 3 صفقات قياسية لرهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم. وشهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم.