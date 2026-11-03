الإمارات.. الذهب يواصل الصعود والفضة تتراجع



واصلت أسعار الذهب في الإمارات صعودها اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، ليرتفع غرام عيار 24 إلى 473 درهماً، مضيفاً 2.75 درهم إلى مكاسبه، فيما اتجهت الفضة نحو الانخفاض، في ظل تباين أداء المعدنين النفيسين في الأسواق.

وسجل غرام الذهب عيار 24 ارتفاعاً إلى 473 درهماً، مقابل 470.25 درهماً أمس، فيما صعد عيار 22 إلى 438 درهماً، بزيادة 2.50 درهم. وبلغ سعر عيار 21 نحو 419.75 درهماً، وعيار 18 نحو 359.75 درهماً. وفي المقابل، تراجع غرام الفضة إلى 5.83 دراهم، فيما هبطت الأونصة إلى 181.43 درهماً.



الذهب



عيار 24: 473 درهماً

عيار 22: 438 درهماً

عيار 21: 419.75 درهماً

عيار 18: 359.75 درهماً



الفضة



الغرام: 5.83 دراهم

الأونصة: 181.43 درهماً

الكيلوغرام: 5833.11 درهماً