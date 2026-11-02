«إعمار».. 29 عاماً من صناعة معالم دبي وترسيخ مكانتها العالمية

محمد العبار: الثقة شرف .. وخدمة الوطن أعظم إنجاز

دبي - مشعل العباس

قال محمد العبار مؤسس شركة إعمار: أن نحظى بالثقة شرف، وأن نخدم عملاءنا ووطننا هو أعظم إنجاز لنا"، جاء ذلك بعد تتويج شركة إعمار العقارية بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري، في تقدير لمسيرة امتدت نحو ثلاثة عقود، أسهمت خلالها الشركة في تطوير مجموعة من أبرز المعالم العمرانية والسياحية والسكنية في دبي، وترسيخ نموذج يقوم على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وتطوير الوجهات المتكاملة.

من التأسيس إلى العالمية

تعود انطلاقة «إعمار» إلى عام 1997، عندما تأسست الشركة في دبي، قبل إدراج أسهمها في سوق دبي المالي عام 2000، لتبدأ مسيرة توسع جعلتها إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، بقيادة مؤسسها محمد العبار.

وشكل مشروع «داون تاون دبي» إحدى أبرز محطات تحول الشركة، إذ أطلقت تطوير المنطقة التي أصبحت لاحقاً موطناً لعدد من أهم معالم الإمارة، وفي مقدمتها برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي ودبي أوبرا.

وفي عام 2008، افتتحت الشركة دبي مول، الذي تحول إلى وجهة عالمية للتسوق والترفيه، فيما شهد عام 2010 افتتاح برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بارتفاع 828 متراً، ليصبح أحد أبرز الرموز المعمارية لدبي والعالم.

وواصلت الشركة تطوير منظومة متكاملة من الوجهات السكنية والتجارية والسياحية، من خلال مشاريع مثل دبي مارينا، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، ودبي كريك هاربور، وإعمار بيتشفرونت، وذا فالي، إلى جانب مشاريع الضيافة والفنادق ومراكز التسوق.

إنجازات عقارية

وعلى مستوى الإنجاز، تشير البيانات الرسمية للشركة إلى تسليم أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية منذ عام 2002 وحتى نهاية 2025، في مؤشر إلى حجم النشاط التطويري الذي راكمته الشركة خلال مسيرتها.

وشهد عام 2025 إطلاق 48 مشروعاً سكنياً جديداً ضمن مجمعاتها، بالتوازي مع مواصلة تطوير مشاريع رئيسة وتوسيع محفظة الأراضي المخصصة للتطوير المستقبلي.

وامتدت أعمال إعمار خارج الإمارات، ولا سيما إلى مصر والهند وأسواق أخرى، مع تطوير مشاريع سكنية وسياحية متعددة الاستخدامات، مستفيدة من خبراتها في إنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة.

أرقام قياسية

وعكست النتائج المالية للشركة اتساع أعمالها، إذ سجلت خلال عام 2025 مبيعات عقارية قياسية بلغت 80.4 مليار درهم، بنمو 16%، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 40% إلى 49.6 مليار درهم، وبلغت أرباحها قبل الضريبة 25.7 مليار درهم.

كما بلغت قيمة الإيرادات المتراكمة من المشاريع المبيعة قيد الإنجاز 155 مليار درهم بنهاية 2025، بما يعكس حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وخلال النصف الأول من 2026، سجلت إعمار مبيعات عقارية بقيمة 26.6 مليار درهم، وإيرادات بلغت 23.9 مليار درهم بنمو 21%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 23% إلى 12.8 مليار درهم، ووصلت الإيرادات المتراكمة إلى 164.9 مليار درهم.

وجهات تستقطب الملايين

ولم تقتصر إنجازات إعمار على المشاريع السكنية، بل امتدت إلى قطاعي التجزئة والضيافة، إذ استقبلت مراكز التسوق التابعة لها 204 ملايين زيارة خلال 2025، منها 110 ملايين زيارة لدبي مول وحده، بينما استضافت منشآتها الفندقية أكثر من 9 ملايين ضيف.

وتضم محفظة الشركة، وفق بيانات نهاية 2025، نحو 41 فندقاً ومنتجعاً توفر قرابة 10 آلاف غرفة ووحدة فندقية، إلى جانب أصول تجارية وتأجيرية تدعم تنوع مصادر إيراداتها.

ويأتي تكريم إعمار ضمن جائزة «دبي الأفعال»، التي أُطلقت لتكريم الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وفق فلسفة دبي القائمة على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز وتحقيق النتائج.