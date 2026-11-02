سوق دبي الأفضل عربياً بمكاسب 9 مليارات درهم

صعد سوق دبي المالي خلال تداولات الاثنين، ليرتفع مؤشره بـ 0.64 % مسجلاً 5807 نقاط، رابحاً مكاسب جاوزت 9 مليارات درهم، متصدراً بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم النتائج الفصلية القوية للشركات والبنوك، فضلاً عن الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 957.9 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 967 مليار درهم.

وارتفعت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 7.8%، وطلبات 4.4%، وإعمار للتطوير 3.6%، وتعليم 2.6%، والإمارات دبي الوطني 2.4%، فيما انخفضت أسهم دبي للتأمين 4.74%، وأرامكس 2.9%، ووطنية 2.9%، والفردوس القابضة 5. 2%، وأليك القابضة 2.08%.

وحقق مؤشر السوق إجمالي تداولات ناهزت 508 ملايين درهم عبر تنفيذ أكثر من 14.5 ألف صفقة حتى نهاية التداولات.

سوق أبوظبي

حقق مؤشر سوق أبوظبي المالي بدوره نمواً بنسبة 0.26% ليصعد إلى 9491 نقطة محققاً إجمالي قيمة تداولات 775.4 مليون درهم عبر 20.85 ألف صفقة.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أرام 14.6%، وسوادتل 4.3%، وحياة للتأمين 4%، وأمريكانا للمطاعم 3.7%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 2%، فيما تراجعت أسهم الإمارات للتنقل 5%، وعمان والإمارات للاستثمار 5%، وفينيكس 4.59%، وبنك الاستثمار 4.56%، ودار التأمين 4.54%.

الأسواق العربية

شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.45%، والقطري 0.16%، فيما انخفضت بورصات الكويت 0.41%، ومسقط 0.42%، والبحرين 0.29%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.70%.

ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.45% ليغلق عند 9883 نقطة، بتداولات 3.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم ملاذ للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 9%، ثم سهم سيسكو القابضة بنحو 6%، وقفز سهم إنتاج بنسبة 5%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8%، وسابك بنسبة 2%، وأرامكو السعودية بنحو 0.7%، فيما صعد سهم الأهلي السعودي بنسبة بلغت 1.2%، وارتفع سهم هرفي للأغذية بنحو 2%، ومسار بنسبة 1.7%، ورسن بنحو 1.5%.

في المقابل، تصدر سهم سي جي إس الشركات المتراجعة بنسبة 9%، وتراجع سهم جي آي جي بنسبة 8%، ولجام للرياضة بنحو 6%، وبوان وبوبا العربية بـ3%.

شهد مؤشر سوق قطر المالي نمواً بنسبة 0.16% إلى مستوى 9590 نقطة مدفوعاً بنشاط أسهم وحركة شراء على أسهم عدد من المؤسسات القيادية في السوق.



في المقابل، تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.42% إلى مستوى 7262 نقطة مع نشاط واضح لأسهم في قطاع الطاقة والصناعة.

وتراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.41% على مستوى 8789 نقطة مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة مثل الأصول المالية والعقارات.

وانخفض مؤشر السوق البحريني 0.29% إلى مستوى 1813 نقطة.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 65.113 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.832.479 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 0.70% ليغلق عند مستوى 48403 نقاط، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.46% ليغلق عند مستوى 59791 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.69% ليغلق عند مستوى 22586 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 2.23% ليغلق عند مستوى 16293 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 2.22% ليغلق عند مستوى 21912 نقطة.