رهن 3 قطع أراضٍ في دبي بـ 2.1 مليار درهم

شهد السوق العقاري في دبي، الاثنين، تسجيل 3 صفقات رهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، توزعت على مناطق زعبيل الثانية وميدان ون وواجهة الجداف البحرية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 28.67 ألف متر مربع.

وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم، على مساحة بلغت نحو 33.43 ألف متر مربع.

وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 7.14 آلاف متر مربع.

وعلى صعيد النشاط العقاري الإجمالي، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، اليوم، بمستهل تعاملات الأسبوع، نحو 6 مليارات درهم، من خلال 1067 صفقة.