«يونايتد إيرلاينز»: نطمح لمكانة «طيران الإمارات»



تحولت «طيران الإمارات» إلى نموذج عالمي تستلهم منه كبرى شركات الطيران طموحاتها المستقبلية، بعدما نجحت في ترسيخ مكانة استثنائية جعلتها مصدر فخر لسكان الإمارات، وهو النجاح الذي يتطلع سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية، إلى تكراره في الولايات المتحدة.

ويسعى كيربي، إلى تحويل شركته إلى علامة تجارية وطنية يفخر بها الأمريكيون، على غرار المكانة التي تتمتع بها طيران الإمارات في دبي.

وقال كيربي خلال مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز»: إنه يطمح إلى بناء علامة تجارية تحظى بفخر الأمريكيين على نطاق واسع، مستشهداً بالمكانة التي تتمتع بها الناقلة الإماراتية في مجتمعها.

وأضاف كيربي: «أحب أن أكون الأفضل في كل شيء. عندما تذهب إلى دبي، تجد أن سكان دبي فخورون بطيران الإمارات. وعندما تذهب إلى سنغافورة، تجد أن سكانها فخورون بالخطوط الجوية السنغافورية. وأود أن أبني علامة تجارية في الولايات المتحدة يشعر الأمريكيون تجاهها على نطاق واسع بالفخر نفسه».

واعترف بأن شركات الطيران في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها طيران الإمارات، وكذلك الشركات الآسيوية، وعلى رأسها الخطوط الجوية السنغافورية، تقدم مستويات من الخدمة والمنتجات تتفوق على ما تقدمه شركات الطيران الأمريكية الكبرى.

ولا ينظر كيربي إلى شركات الطيران الأمريكية الأخرى بوصفها النموذج الذي ينبغي الاقتداء به لتحقيق هذه الرؤية، بل يتطلع إلى شركات الطيران في آسيا والشرق الأوسط، التي يرى أنها تتفوق باستمرار على أفضل ما تقدمه صناعة الطيران الأمريكية.