الإمارات.. الذهب يرتفع 3.25 دراهم مع بداية الأسبوع



ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية الأسبوع، حيث صعد سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 3.25 دراهم، وشمل الارتفاع مختلف الأعيرة، فيما سجلت الفضة مكاسب جديدة بالتزامن مع تحسن أسعار المعادن النفيسة.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 470.25 درهماً مقابل 467 درهماً في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، بزيادة 3.25 دراهم، فيما صعد عيار 22 إلى 435.50 درهماً مقابل 432.50 درهماً، بارتفاع 3 دراهم. وسجل عيار 21 نحو 417.50 درهماً، وعيار 18 نحو 358 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 5.95 دراهم، فيما بلغت الأونصة 185.21 درهماً.



الذهب



عيار 24: 470.25 درهماً

عيار 22: 435.50 درهماً

عيار 21: 417.50 درهماً

عيار 18: 358 درهماً



الفضة



الغرام: 5.95 دراهم

الأونصة: 185.21 درهماً

الكيلوغرام: 5954.64 درهماً