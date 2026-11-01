دبي تستهدف تسليم 58.6 ألف وحدة سكنية في 3 أشهر

40.5 ألف وحدة دخلت السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

إجمالي التسليمات قد يلامس 99.1 ألف وحدة خلال 2026

يترقب السوق العقاري في دبي دخول نحو 58.6 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأخير من عام 2026، وفق جداول التسليم المعلنة من المطورين للمشاريع قيد الإنجاز، في حجم يتجاوز إجمالي الوحدات التي جرى تسليمها فعلياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والبالغة نحو 40.5 ألف وحدة، بحسب تقرير «ريدين» (REIDIN) لأداء السوق العقارية في الإمارة خلال الربع الثالث.

وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية المنجزة والمسلمة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بلغ 40489 وحدة، توزعت بواقع 11905 وحدات في الربع الأول، و15652 وحدة في الربع الثاني، و12932 وحدة في الربع الثالث.

وفي المقابل، تشير جداول المطورين إلى استهداف تسليم 58581 وحدة إضافية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وبناءً على هذه المستهدفات، قد يقترب إجمالي الوحدات السكنية المسلّمة في دبي خلال 2026 من 99070 وحدة، إذا نُفذت جميع عمليات التسليم المعلنة للربع الأخير وفق الجداول الزمنية المحددة. غير أن التقرير يوضح أن هذه الأرقام تعكس خطط المطورين، فيما قد تختلف الحصيلة الفعلية تبعاً لتقدم الأعمال الإنشائية وجاهزية المشاريع ومواعيد التسليم.

التسليمات المرتقبة

وتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق المستهدفة بأكبر عدد من التسليمات السكنية خلال الربع الرابع، بواقع 6050 وحدة، تلتها قرية جميرا الدائرية بنحو 5419 وحدة، ثم داماك لاجونز بـ4278 وحدة.

وجاءت منطقة ميناء سعيد في المرتبة الرابعة بنحو 3563 وحدة، فيما حلت منطقة رأس الخور الصناعية الأولى خامسةً بواقع 3082 وحدة.

وتستحوذ المناطق الخمس مجتمعة على 22392 وحدة مرتقبة التسليم، بما يعادل 38.2% من إجمالي الوحدات المدرجة في جداول المطورين للربع الأخير، ما يعكس تركز جانب مهم من المعروض السكني الجديد في عدد من المناطق الرئيسية بالإمارة.

الإنجازات الفعلية

وعلى صعيد التسليمات المنجزة خلال الربع الثالث، تصدرت قرية جميرا الدائرية المناطق السكنية في دبي، مع تسليم 1554 وحدة، تلتها منطقة مثلث قرية جميرا بواقع 1248 وحدة، ثم الجداف بنحو 1110 وحدات.

وحلت منطقة الخليج التجاري رابعةً بعد تسليم 1030 وحدة، فيما جاءت مدن في المرتبة الخامسة بنحو 978 وحدة سكنية. وبلغ إجمالي الوحدات المسلّمة في المناطق الخمس 5920 وحدة، تمثل نحو 45.8% من إجمالي التسليمات الفعلية خلال الربع الثالث.

وتبرز المقارنة بين الأرقام الفعلية والمستهدفة حجم التسليمات المنتظر خلال الفترة المتبقية من العام؛ إذ تزيد الوحدات المدرجة في جداول الربع الرابع بأكثر من أربعة أضعاف على ما تم تسليمه في الربع الثالث، البالغ 12932 وحدة. ومن ثم، ستشكل وتيرة إنجاز المشاريع والالتزام بمواعيد التسليم عاملاً حاسماً في تحديد حجم المعروض السكني الجديد الذي سيدخل السوق العقارية في دبي قبل نهاية العام.